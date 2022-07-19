«Дия Банк» — Минцифра работает над разработкой собственного необанка в приложении «Дия»

У майбутньому в Україні може з’явитися ще один необанк Необанк (інтернет-банк, віртуальний банк, цифровий банк) — це фінтех-компанія, яка надає банківські послуги виключно в інтернеті та не має у своїй структурі традиційних банківських відділень. — команда Мінцифри працює над розробкою нової фінтех-платформи у межах проєкту «Дія банк» та інтерфейсом у застосунку «Дія», до якого зможуть підключатись інші банки. Перші деталі Forbes розповіли два співрозмовники, дотичні до проєкту, а у Мінцифрі виданню підтвердили існування проєкту, не вдаючися у подробиці.

Ключова мета — роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги та покращити гнучкість цього продукту, адже в Мінцифри є претензії до того, як банки оновлюють функціональність.

Через фінтех-платформу у «Дії» уряд зможе контролювати цільове використання соціальних коштів та розширити коло банків-партнерів шляхом підключення невеликих гравців.

«Дія Банк» не буде отримувати банківську ліцензію, оскільки їх вже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи. Схоже, майбутній потенційний «Дія Банк» працюватиме за тією ж моделлю, що і популярний monobank, який використовує для роботи банківську ліцензію Universal Bank, що входить до групи ТАС та належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку.

Розробка продукту може коштувати від $3 млн до $5 млн, пише Forbes з посиланням на топменеджера одного з необанків, що просив не називати його імені.

Поки що важко сказати, що саме являє собою «Дія банк» — повноцінний платіжний застосунок як-от monobank чи щось простіше на зразок платіжної системи LiqPay, тільки відкритої та вбудованої у «Дію». Якщо відштовхуватися від частини, де говориться про «розробку інтерфейсу у застосунку «Дія», до якого зможуть підключатись інші банки», то напрошується висновок щодо якогось API. Але варто дочекатися більш точної інформації щодо цього продукту від розробників «Дія».

На нещодавньому пресбрифінгу International Diia Summit в Давосі Мінцифра повідомила, що станом на травень 2022 року додатком «Дія» користуються понад 17,3 млн українців — проти 14 млн, які були на початку лютого 2022 року. Наразі команда працює, серед іншого, в напрямку міжнародного визнання застосунку «Дія» — тільки вчора міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповідав, що англійську версію у застосунку незабаром матимуть закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Водночас права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Наразі команда фіналізує технічну частину і готується до запуску бета-тесту.