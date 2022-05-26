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Цифровые документы в приложении «Дия» готовятся признать Польша, Молдова и еще несколько стран

Цифровые документы в приложении «Дия» готовятся признать Польша, Молдова и еще несколько стран

Сейчас команда Министерства цифровой трансформации Украины работает над тем, чтобы применение государственных услуг «Дия» стало международным. Министры цифровой трансформации ряда европейских стран готовы способствовать быстрой интеграции цифровых документов в «Действия» в свои национальные системы, сообщает пресс-служба Минцифры.

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И здесь, очевидно, речь не об украинских COVID-сертификатах — их ЕС и ряд других стран уже признают больше года. И хотя по тексту нигде не упоминается, какие именно документы готовятся признать другие страны, судя по всему, речь идет о цифровых паспортах и ​​других документах (водительское удостоверение и, возможно, еще какие-то документы).

Цифровые документы в приложении «Дия» готовятся признать Польша, Молдова и еще несколько стран

Сообщается, что Молдова уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания «Дия». С Польшей мы реализуем техническую интеграцию для показа украинских документов в их приложении. В Минцифри выразили надежду, что так же быстро удастся наладить сотрудничество и с другими странами.

По завершении официальной части International Diia Summit в Давосе глава Минцифры Михаил Федоров лично встретился с цифровыми лидерами Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады для обсуждения взаимопризнания цифровых документов в «Дия» за рубежом.

Когда это произойдет, украинцы с цифровыми документами в приложении «Дия» смогут путешествовать между странами и использовать их во всех жизненных ситуациях за рубежом.

В Минцифре также намекнули ряд цифровых проектов, реализуемых в партнерстве с другими странами. Среди них участие в открытых конкурсах программы Digital Europe, реализация сервиса e-delivery для граждан, взаимное признание электронных подписей, дистанционное обучение, киберзащита и противодействие пропаганде.

Также Правительство Украины подтвердило планы по этапному строительству европейского пути, чтобы соединить украинскую железную дорогу с ЕС (сначала соединят несколько основных узлов и крупных городов, а затем постепенно расширят европуть по всей стране) и присоединение к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Второе — может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

Украина инициировала переговоры по присоединению к роуминговому пространству ЕС


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