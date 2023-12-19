Новости Софт 19.12.2023 в 14:49 comment views icon

Дія получила новый дизайн, а в начале 2024-го приложение государственных услуг станет Open Source

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Дія получила новый дизайн, а в начале 2024-го приложение государственных услуг станет Open Source

Запуск редизайнного приложения «Дія» стал частью нынешней презентации Diia Summit — первой с начала полномасштабной войны, которую открыл Президент Украины Владимир Зеленский. О новых сервисах в «Дії» расскажем в отдельном материале, а тут сосредоточимся на обновленном дизайне приложения.

Обновление дизайна «Дія» — впервые за 4 года

Редизайн «Дія» не стал сюрпризом — его анонсировали накануне. Почему предыдущий дизайн устарел, на днях в специальном подкасте рассказывали Мстислав Баник (руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри) и Вова Смирнов (автор дизайна мобильного приложения и вебпортала «Дія», нового дизайна Дія.Освіта, основатель, дизайн-директор в Spiilka Design Büro, артдиректор в Megogo).

Во время сегодняшней презентации глава Министерства цифровых трансформаций и вице-премьер-министр Михаил Федоров обратил внимание на ключевую цель редизайнного приложения — инклюзивность, удобство и простота.

Среди ключевых изменений – динамический фон (который одновременно является дополнительным элементом защиты от подделки), единый стиль с увеличенными изображениями документов, обновленные иконки и меню, а также новый персонифицированный раздел Стрічка, подстраиваемый под индивидуальные потребности пользователей. Судя по описанию презентации, функция этого раздела — все важное и потенциально полезное (услуги, оповещения, новости) в одном месте.

Дія получила новый дизайн, а в начале 2024-го приложение государственных услуг станет Open Source

Фактически интерфейс «Дія», по аналогии с недавним обновлением дизайна Chrome, перерисовали в стиле Material You (актуальное поколение дизайн-системы, которая заменила Material Design с релизом Android 12). Обновленное «Дія» уже доступно — если на смартфоне включено автоматическое обновление, новая версия загружается и установится автоматически. Или можно загрузить и установить его самостоятельно из магазина приложений Google и Apple.

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Уже в начале 2024 года Минцифры обещает открыть исходный код «Дія».

  • Действие — украинский электронный сервис государственных услуг, доступный в смартфоне и вебе, запущенный в 2019 году. На портале можно получить онлайн 100+ государственных услуг, а в мобильном приложении, которым пользуется около 20 млн. украинцев — доступ к 14 цифровым документам и 30+ сервисам. Этот результат проект достиг за три года — приложение впервые презентовали в 2019 году, а официальный запуск состоялся в 2020 году.
  • Сегодня приложением "Действие" пользуется почти 20 млн человек.
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