Приложение «Дія» стало доступно всем желающим

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Буквально только что в рамках специального мероприятия состоялась официальная презентация мобильного приложения «Дія», в котором в итоге планируется объединить все государственные онлайн-сервисы.

С 16 декабря приложение «Дія» было доступно только ограниченному числу пользователей в рамках закрытого бета-теста, а начиная с сегодняшнего дня установить бета-версию приложения могут все желающие. Оно уже доступно для загрузки в версиях для Android и iOS. Использование приложения не будет тарифицироваться. «Киевстар» уже объявил о том, что его абоненты смогут пользоваться приложением «Дія» без платы за трафик, вскоре к нему должны присоединится другие операторы.

На слайдах презентации особо подчеркнули и не один раз, что Украина — четвертая (президент сказал, что третья) страна в Европе и десятая в мире с мобильным приложением для получения государственных сервисов (подразумеваются электронные образы водительского удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства).

Первые два сервиса в рамках проекта «Дія» запустило Министерство внутренних дел — это вышеупомянутые электронные водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. О них мы уже много писали. С сегодняшнего дня они запущены официально и приравниваются к обычным документам. То есть, имеют равную с ним юридическую силу.

Буквально на днях правительство разрешило использовать цифровой образ водительского удостоверения из «Дії» для внутренних путешествий (авиа и ЖД).

В ближайшее время в приложении должен появиться полный набор водителя, включая электронные полисы ОСАГО, а также электронные версии студенческого и ученического билетов. Также в планах запуск электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты. Об этом расскажем в отдельной новости. До конца 2020 года правительство обещает сделать доступными онлайн 50 самых популярных государственных услуг.

Ниже в галерее собрали некоторые особо показательные слайды презентации для тех, кто не смотрел трансляцию.