Новини Софт 14.12.2023 о 16:39 comment views icon

Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?

Після кількох місяців тестування Google відкрила доступ до нового інтерфейсу десктопної версії Chrome для всіх користувачів, і це найбільше оновлення UI найпопулярнішого браузера за довгий час. Інтерфейс Chrome кардинально перемалювали у стилі Material You (актуальне покоління дизайн-системи, яка замінила Material Design з релізом Android 12).

Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?
Актуальна версія Google Chrome з новим інтерфейсом

Новий дизайн команда Chrome вперше презентували у вересні до 15-річного ювілею і відтоді тестували, поступово просуваючись до релізу. Раніше його розгорнули на смартфонах, а зараз, з виходом оновлення Chrome версії 120, зовнішній вигляд браузера помітно змінився і на ПК — більше шляху назад немає. Про ключові візуальні зміни, які торкнулися майже всіх аспектів — меню, діалогових вікон, шрифтів, іконок і кольорів, вже писалося та говорилося безліч разів, але якщо раптом з тих чи інших проґавили попередні новини, то нам не важко зробити швидкий огляд головних змін.

Chrome після редизайну — ключові зміни

Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?

Візуальні зміни спрямовані на досягнення двох ключових цілей: а) підвищення читабельності контенту; б) зробити браузер більш персоналізованим. Серед головних візуальних нововведень, які, як це нерідко буває, далеко не усім сподобалися:

  • Більш закруглені елементи всюди — панель інструментів, меню, вкладки, діалогові вікна. А також — нові іконки та додаткові колірні палітри.
  • Більше можливостей кастомізації з відповідними параметрами у розділі “Налаштувати Chrome”. Нові яскраві кольори й теми поряд зі звичними світлим і темним режимами, а також опція автоматичного адаптування колірної схеми браузера до кольорів пристрою, подібна до функції динамічних тем Android.

Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?

  • Оновлене головне меню інструментів “⋮” з новими іконками та суттєво розширеним списком нових функцій, включно з новим меню перемикання профілів.

Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?

  • На місце індикатору HTTPS (🔒) прийшов новий значок в адресному рядку (Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?) для керування усіма налаштуваннями та дозволами, наданими сайту — доступом до камери, мікрофона й місцезнаходження, а також переглядати об’єкти, пов’язані з конфіденційністю та безпекою, такі як файли cookie й різні дані сайтів.

Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?

  • Перероблена бічна панель Закладок, яка отримала підтримку пошуку, параметрів сортування (теки!) й інструментів для редагування, а самі закладки тепер мають прев’ю, щоб їх було легше розрізняти.

Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?

Також днями Google оновила Chrome для Android, який також отримав новий дизайн розділу Закладок та Списку читання — з досить великими зображеннями, щоб легше їх всі розрізняти.

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Новий інтерфейс Google Chrome на ПК. Як змінився найпопулярніший браузер?
Новий дизайн розділу Закладок та Списку читання в Chrome для Android

Оновлення Chrome вже доступне й автоматично встановиться під час наступного перезапуску браузера на ПК. Якщо на смартфоні ввімкнено автоматичне оновлення, нова версія завантажиться та встановиться автоматично. Інакше потрібно завантажити та інсталювати його самостійно з магазину застосунків Google.

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