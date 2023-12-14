Після кількох місяців тестування Google відкрила доступ до нового інтерфейсу десктопної версії Chrome для всіх користувачів, і це найбільше оновлення UI найпопулярнішого браузера за довгий час. Інтерфейс Chrome кардинально перемалювали у стилі Material You (актуальне покоління дизайн-системи, яка замінила Material Design з релізом Android 12).

Новий дизайн команда Chrome вперше презентували у вересні до 15-річного ювілею і відтоді тестували, поступово просуваючись до релізу. Раніше його розгорнули на смартфонах, а зараз, з виходом оновлення Chrome версії 120, зовнішній вигляд браузера помітно змінився і на ПК — більше шляху назад немає. Про ключові візуальні зміни, які торкнулися майже всіх аспектів — меню, діалогових вікон, шрифтів, іконок і кольорів, вже писалося та говорилося безліч разів, але якщо раптом з тих чи інших проґавили попередні новини, то нам не важко зробити швидкий огляд головних змін.

Chrome після редизайну — ключові зміни

Візуальні зміни спрямовані на досягнення двох ключових цілей: а) підвищення читабельності контенту; б) зробити браузер більш персоналізованим. Серед головних візуальних нововведень, які, як це нерідко буває, далеко не усім сподобалися:

Більш закруглені елементи всюди — панель інструментів, меню, вкладки, діалогові вікна. А також — нові іконки та додаткові колірні палітри.

Більше можливостей кастомізації з відповідними параметрами у розділі “Налаштувати Chrome”. Нові яскраві кольори й теми поряд зі звичними світлим і темним режимами, а також опція автоматичного адаптування колірної схеми браузера до кольорів пристрою, подібна до функції динамічних тем Android.

Оновлене головне меню інструментів “⋮” з новими іконками та суттєво розширеним списком нових функцій, включно з новим меню перемикання профілів.

На місце індикатору HTTPS (🔒) прийшов новий значок в адресному рядку ( ) для керування усіма налаштуваннями та дозволами, наданими сайту — доступом до камери, мікрофона й місцезнаходження, а також переглядати об’єкти, пов’язані з конфіденційністю та безпекою, такі як файли cookie й різні дані сайтів.

Перероблена бічна панель Закладок, яка отримала підтримку пошуку, параметрів сортування (теки!) й інструментів для редагування, а самі закладки тепер мають прев’ю, щоб їх було легше розрізняти.

Також днями Google оновила Chrome для Android, який також отримав новий дизайн розділу Закладок та Списку читання — з досить великими зображеннями, щоб легше їх всі розрізняти.

Оновлення Chrome вже доступне й автоматично встановиться під час наступного перезапуску браузера на ПК. Якщо на смартфоні ввімкнено автоматичне оновлення, нова версія завантажиться та встановиться автоматично. Інакше потрібно завантажити та інсталювати його самостійно з магазину застосунків Google.