«Дія» теперь будет хранить и образовательные документы — Минцифры приглашает на бета-тест

Министерство цифровой трансформации Украины готовит к запуску новую электронную услугу в приложении «Дія». Оно сможет хранить образовательные документы пользователей. Благодаря этому украинцы смогут зарегистрироваться на поступление в ВУЗы, устроиться на работу или при необходимости просмотреть информацию в дипломе в несколько кликов.

«Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ВУЗ — со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой — в Дії», — заявляет глава Минцифры Михаил Федоров.

Отмечается, что в приложение могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии.

Сейчас ведомство запускает бета-тест по использованию образовательных документов в «Дії». Принять участие в нем могут все желающие граждане Украины, которые соответствуют следующим требованиям:

имеют возраст от 14 лет

имеют верифицированный налоговый номер

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке по следующей ссылке.

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