Для складного смартфона Motorola Razr вышло обновление до Android 10 с новыми функциями для внешнего дисплея
Для складного смартфона Motorola Razr производитель начал распространять обновление прошивки, которое содержит новую версию операционной системы Android 10. Помимо традиционных для этой версии функций и возможностей, разработчики также реализовали несколько новшеств и для внешнего дисплея Quick View.
Внешний дисплей теперь может отображать указания из Google Maps, даже когда телефон закрыт, использоваться для вывода изображения при совершении видеозвонков с помощью основной камеры, отвечать на текстовые сообщения с помощью полной клавиатуры (вместо стандартных ответов, которые были доступны ранее). Также предлагается возможность улучшенного управления музыкой и новые жесты для быстрого доступа к избранным контактам или камере.
Также обновление принесло улучшенные возможности по индивидуальной настройке гаджета посредством новых тем. Теперь пользователи смогут изменять стиль значков, шрифтов и цветов для ОС Android.
Производитель также отмечает, что в будущем смартфон Motorola Razr получит ещё одно обновление операционной системы – до версии Android 11.
Источник: The Verge