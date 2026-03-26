Сезон 3 для Call of Duty: Black Ops 7 стартует 2 апреля — с девятью картами, новыми режимами и оружием

София Шадрина

Сезон 3 для Call of Duty: Black Ops 7 стартує 2 квітня — із дев'ятьма мапами, новими режимами та зброєю

Обновление третьего сезона для Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 2 апреля в 19:00 по Киеву (9:00 PT / 12:00 ET) на всех платформах. Разработчики из Treyarch соединят ностальгию и новый контент: игроков ждут сразу девять карт, режимы, оружие и обновленный боевой пропуск.


На старте сезона будет доступно пять карт:

  • Beacon (новая, 6v6) — среднего размера локация на удалённом объекте Guild с жилыми помещениями, складом и станцией наблюдения. Открытая структура с большим количеством линий обзора делает её удобной для снайперов, особенно на центральном мосту.
  • Abyss (новая, 6v6 и 2v2) — компактная карта внутри подводной лодки с узкими коридорами и вертикальностью благодаря тросам для быстрого перемещения.
  • Plaza (ремастер, 6v6) — возвращение классической карты из Call of Duty: Black Ops II с торговым центром, ночным клубом и фейерверками в небе.
  • Gridlock (ремастер, 6v6) — знакомая локация из Call of Duty: Black Ops 4, действие которой происходит на разрушенной автомагистрали японского города.
  • Mission: Trident (новая, 20v20) — большая карта для режима Skirmish с морскими каналами, патрульными лодками и укреплениями.

В середине сезона (Season 3 Reloaded) добавят еще четыре карты: новую компактную Onsen, ремастеры Summit и Hacienda, а также специальную карту Ascent, созданную под новый режим Freerun.

Сезон 3 традиционно расширяет набор режимов мультиплеера:


  • Demolition — возвращается на релизе сезона.
  • Aim High и Snipers Only — появятся в середине сезона.
  • Freerun — новый режим с паркур-элементами.
  • Heatwave — временный режим с акцентом на командную поддержку без летальных действий.
  • Freeze Tag — еще один LTM, где «убитые» игроки замораживаются, и союзники могут их спасти.

Новое оружие и снаряжение

На старте сезона игроки получат две новые единицы оружия через боевой пропуск, MK35 ISR — автомат с низкой отдачей и высокой точностью и VST — мобильный пистолет-пулемет для агрессивного стиля игры. В середине сезона добавят классический пистолет 1911, катаны и специальное событийное оружие Siren.

Отдельно стоит упомянуть новый scorestreak Ion Core, который появится в Season 3 Reloaded. Это устройство зонального поражения, излучающее радиационные импульсы и наносящее урон даже сквозь стены. Он будет иметь два варианта модификации — для увеличения продолжительности или частоты импульсов.

Вместе с запуском сезона Activision также откроет бесплатный доступ к сюжетному режиму Endgame (free-to-play на ограниченное время).

Сезонные обновления давно стали ключевым элементом развития серии Call of Duty, но в случае с Black Ops подход с «возвращением классики» имеет отдельное значение. Именно эта серия от Treyarch традиционно ассоциируется с культовыми мультиплеерными картами — такими как Nuketown, Summit или Firing Range — и их регулярное переиздание помогает удерживать активную аудиторию.

В то же время активное добавление новых режимов вроде Freerun и экспериментальных LTM свидетельствует, что разработчики пытаются отойти от консервативной формулы серии. Это особенно важно на фоне конкуренции с live-service шутерами и бесплатными проектами, которые постоянно обновляют контент.

Отдельный сигнал — временный free-to-play доступ к кампании. Подобные шаги в этом направлении Activision уже использовала для продвижения Call of Duty: Warzone и других частей серии, и это может свидетельствовать о желании расширить аудиторию Black Ops 7 вне традиционного мультиплеера.

Источник: Windows Central

