До месяца на восстановление: украинские хакеры BLACKJACK взломали московскую канализацию

Приближенные к кибердепартаменту Службы безопасности Украины хакеры из группы BLACKJACK уничтожили ИТ-инфраструктуру компании «Москоллектор».

Об этом сообщило издание Liga.net со ссылкой на источники в Силах безопасности и обороны.

«Москоллектор» отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей российской столицы.

Таким образом украинским хакерам удалось:

отключить 87 000 датчиков различных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье;

также уничтожить 70 серверов;

уничтожить 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты).

Известно, что восстановление функционирования канализации может занять месяц.

«Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и чрезвычайные происшествия. Восстановление ее функционирования займет от 15 до 30 суток. Пожелаем разных техногенных катастроф Москве в эти дни», — подытожил собеседник.

По его данным, так выглядел сайт компании после атаки: