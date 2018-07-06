«Домашний Интернет» для контрактных абонентов «Киевстар» теперь предлагается без дополнительной платы

Как сообщил оператор «Киевстар», услуга «Домашний Интернет» теперь включена в ежемесячную абонентскую плату в актуальных контрактных тарифных планах компании. Новые условия для контрактных абонентов являются аналогом тарифов «Все вместе», которые были запущены в 2016 году и объединяют в одном тарифе сразу три услуги: мобильную связь, «Домашний Интернет» и «Домашнее ТВ».

Подключить услугу «Домашний Интернет» без дополнительной платы могут как существующие абоненты, так и новые, при условии перехода на один из актуальных тарифных планов: «Киевстар 4G Extra», «Киевстар 4G Ultra», «Киевстар 4G Premium», «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP». Для новых абонентов с тарифом «Киевстар 4G Extra» доступно специальные ценовые предложение – первые два месяца абонентская плата составит всего 95 грн вместо 155 грн. Для того, чтобы подключить услугу, контрактным абонентам необходимо обратится в один из фирменных магазинов «Киевстар», предъявить паспорт и идентификационный код.

Кроме возможности пользоваться услугой «Домашний Интернет» без дополнительной платы, в актуальных тарифах для контрактных абонентов «Киевстар» предлагает безлимитный мобильный интернет. Также имеется возможность пользоваться всеми услугами сразу, оплачивая их частями или даже в следующем месяце.

Более детально ознакомиться с условиями предоставления услуги «Домашний Интернет» в тарифах для контрактных абонентов можно на официальном сайте оператора в разделе «Все вместе». Здесь же можно проверить информацию о покрытии сети фиксированного интернета от «Киевстар» по адресу абонента.