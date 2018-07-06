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«Домашний Интернет» для контрактных абонентов «Киевстар» теперь предлагается без дополнительной платы
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«Домашний Интернет» для контрактных абонентов «Киевстар» теперь предлагается без дополнительной платы

«Домашний Интернет» для контрактных абонентов «Киевстар» теперь предлагается без дополнительной платы

Как сообщил оператор «Киевстар», услуга «Домашний Интернет» теперь включена в ежемесячную абонентскую плату в актуальных контрактных тарифных планах компании. Новые условия для контрактных абонентов являются аналогом тарифов «Все вместе», которые были запущены в 2016 году и объединяют в одном тарифе сразу три услуги: мобильную связь, «Домашний Интернет» и «Домашнее ТВ».

Подключить услугу «Домашний Интернет» без дополнительной платы могут как существующие абоненты, так и новые, при условии перехода на один из актуальных тарифных планов: «Киевстар 4G Extra», «Киевстар 4G Ultra», «Киевстар 4G Premium», «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP». Для новых абонентов с тарифом «Киевстар 4G Extra» доступно специальные ценовые предложение – первые два месяца абонентская плата составит всего 95 грн вместо 155 грн.  Для того, чтобы подключить услугу, контрактным абонентам необходимо обратится в один из фирменных магазинов «Киевстар», предъявить паспорт и идентификационный код.

Кроме возможности пользоваться услугой «Домашний Интернет» без дополнительной платы, в актуальных тарифах для контрактных абонентов «Киевстар» предлагает безлимитный мобильный интернет. Также имеется возможность пользоваться всеми услугами сразу, оплачивая их частями или даже в следующем месяце.

Более детально ознакомиться с условиями предоставления услуги «Домашний Интернет» в тарифах для контрактных абонентов можно на официальном сайте оператора в разделе «Все вместе». Здесь же можно проверить информацию о покрытии сети фиксированного интернета от «Киевстар» по адресу абонента.

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