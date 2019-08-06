Дональд Трамп призвал социальные сети выявлять потенциальных «стрелков»





После трагичных событий, связанных с массовыми расстрелами людей в Эль Пасо (штат Техас), Дэйтоне (штате Огайо) и в Чикаго, президент США Дональд Трамп обратится к компаниям-владельцам социальных сетей, чтобы те разработали инструменты, позволяющие выявлять потенциальных стрелков.

Выступая с речью по поводу произошедшего, Трамп отметил необходимость раннего выявления и предотвращения таких случаев, а также предложил компаниям, владеющим крупными социальными сетями, создать новые способы обнаружения потенциально опасных ситуаций.

«Я приказываю Министерству юстиции работать с местными государственными и федеральными агентствами, а также с компаниями, стоящими за социальными сетями, над созданием инструментов, которые смогли бы позволить выявлять стрелков ещё до того, как они совершат массовые расстрелы», – сказал Трамп в своем выступлении.

Президент США не уточнил, какими должны быть эти «инструменты», но, судя по всему, он имел в виду прогностическое программное обеспечение для выявления подозрительных лиц на основе их деятельности на интернет-платформах. Это означало бы принятие мер ещё до того, как человек совершит преступление, а значит создание такой системы неизбежно вызовет множество проблем с конфиденциальностью и подотчётностью.

Трамп, который в твиттере обвинил средства массовой информации в усилении гнева и ярости в Соединенных Штатах, также воспользовался случаем, чтобы осудить видеоигры, заявив, что они создают культуру, которая поощряет насилие. При этом в своей речи Трамп обошёл вопрос законодательства о контроле над оружием, хотя ранее в твитере призвал к расширению двухпартийного сотрудничества в усовершенствовании законов об оружии, но предложил связать это с изменениями в иммиграционном законодательстве. Также президент США распорядился ввести смертную казнь для виновных в массовых убийствах.

Источник: The Verge