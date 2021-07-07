МОЗ: Третина українців вже має антитіла до коронавірусу COVID-19





Голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький зазначив, що за попередніми результатами дослідження МОЗ, Центру громадського здоров’я, Світового банку та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, третина українців вже має антитіла до COVID-19. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.

Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.

На наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу – визначать, яким чином антитіла утворились в організми людини. Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Дослідження колективного імунітету є вкрай важливим для прогнозування наступної хвилі пандемії.

«Питання, на які ми маємо знати відповідь, якщо хочемо ефективно боротися з пандемією: Який відсоток українців справді перехворів на коронавірус?

Як часто люди з антитілами інфікуються повторно?

Протягом якого періоду у людини в середньому залишаються антитіла після хвороби?» — зазначив Михайло Радуцький.

Для активізації аналітичної роботи Комітет разом з міністром розробили законопроєкт № 4142 про систему громадського здоров’я. Наразі експерти завершують опрацювання поправок до другого читання.

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров’я також пропонує підсилити Центр громадського здоров’я мережею регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб. Вони будуть займатись прогнозуванням нових спалахів інфекційних хвороб, реагуванням на надзвичайні ситуації, розробляти державні програми боротьби з неінфекційними хворобами. Формально рішенням уряду Центри вже створені, однак без ухваленого законопроєкту повноцінно виконувати функції новим інституціям буде складно.

Зазначимо, що на поточну дату в Україні зробили понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19.

Джерело: Комітет Верховної ради з питань охорони здоров’я