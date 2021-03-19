Дослідження: Український автопарк найстаріший в Європі, середній вік легкових автомобілів в країні — 22,7 років, в ЄС — 10,8 років





Як повідомляє AUTO-Consulting, станом на початок 2021 року середній вік легкових автомобілів в Україні становить 22,7 років. З таким показником український автопарк — найстаріший в Європі. Для порівняння, середній показник по ЄС для легкових автомобілів вдвічі менше — 10,8 років.

Серед лідерів — в 2019 році у Великобританії середній вік автопарку склав 8 років, у Франції — 9, в Німеччині — 9,5 років. У Нідерландах і Італії — вік в діапазоні 10-11 років. Абсолютний чемпіон Європи з результатом 6,4 року — Люксембург. Аутсайдер — Литва (16,9), хоча за неофіційними відомостями в Болгарії ситуація не краща.

Середній вік легкових автомобілів в РФ — 13,6 років. Близько показники в Португалії (12,9) і Польщі (13,9), трохи вище показник в Чехії (14,8) і Греції (15,7). У Молдові вік автопарку також менше, ніж в Україні.

За розрахунками AUTO-Consulting, український автопарк старіє вже 6-й рік поспіль. Мінімальний показник середнього віку легкових автомобілів в парку був на початку 2009 року — 17,7 років. А 10 років тому — на початку 2011 року — вік автопарку становив 18,7 років. Тобто за 10 років український парк легкових автомобілів постарів на 4 роки. Відзначимо, що за попередні 10 років Європейський автопарк також постарів, але значно менше — на рік-півтора.

Шкода від старіння автопарку очевидна — середній вік машин прямо впливає не тільки на екологію, а й на безпеку руху: у нових моделей більш продумані з точки зору пасивної безпеки кузова і досконаліші електронні асистенти, та й подушок безпеки більше. При бажанні можна знайти і користь старіння. Віковий автопарк збільшує затребуваність різних майстерень, СТО і магазинів запчастин, що, теоретично, веде до зростання їх доходів.

За оцінками фахівців, український автопарк і далі продовжить старіти, тому що левова частка імпорту — це старі автомобілі віком 5-15 років, а частка нових автомобілів в структурі імпорту за 2020 рік склав всього 20,5%.

Зазначимо, що у 2020 році українці купили 353,4 тис. б/в автомобілів (це 80% всього авторинку країни) та лише 85,5 тис. нових автомобілів. При цьому у Києві «рівень автомобілізації» вперше перевищив 400 авто на 1000 жителів, а в цілому по країні цей показник становить 245 авто на 1 тис. українців.

Джерело: AUTO-Consulting