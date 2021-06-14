Дослідження: З початку року в Україні відкрили 44 тис. ФОП та закрили 12 тис., найбільш активні — IT, торгівля, їжа





Сервіс моніторингу даних з відкритих державних реєстрів Опендатабот зазначив, що з початку поточного року кількість ФОП в Україні зросла на 31,791. У січні 2021 їх було 1,900,012, а зараз — 1,931,803. За цей період 44 тисячі нових підприємців почали свою діяльність, майже 12 тисяч — закрилися.

У 2021-му «фопономіка» зросла у сферах: ІТ, роздрібної торгівлі, забезпечення стравами та напоями, надання інформаційних та індивідуальних послуг тощо.

За півроку в Україні з’явилося 15,759 нових фопів-програмістів. Їх кількість зросла на 9% й зараз становить 188,966 підприємців. У сфері роздрібної торгівлі зареєстровано 647,716 фопів — це на 10,155 бізнесів більше, аніж було на початку року. Відносний ріст за цей час становить 1,6%.

Стравами та напоями у січні забезпечували 58,590 фопів, наразі кількість підприємців з таким КВЕД становить 62,248. Їх чисельнiсть зросла на 6% або на 3,658 компаній. Кількість фопів, що займаються інформаційними послугами, зросла на 3284 — з 39,080 до 42,364 (+8%). На 1,873 компанії збільшилась кількість малих бізнесів, що надають індивідуальні послуги — у відносному рості це +2%. На сьогоднi в Україні зареєстровано 94,347 ФОП з таким КВЕД.

Найбільша кількість ФОП закрилася за півроку в таких сферах: оптова торгівля (−3,449), складське господарство (−2,878), надання соціальної допомоги (−946), теле- та радіомовлення (−769), авіаційний транспорт (-622).

Цікаво, що за даними Payoneer за останні 2 роки українських фрілансерів побільшало на третину, їх середній дохід підвищився на 18%, а зарахування зросли на 55%.

Джерело: Опендатабот