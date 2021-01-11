DOU.UA: Сколько зарабатывают украинские IT-разработчики с учетом языка программирования, уровня и других особенностей (в среднем — $2500)





Украинский профильный ресурс DOU.UA провел очередной зарплатный опрос IT-разработчиков, в котором приняло участие 10,280 украинских специалистов. Более половины из них (5,359) являются разработчиками (Software Engineers, Tech/TeamLeads и System Architects), именно о них пойдет речь в данном материале, а зарплаты тестировщиков и других технических и нетехнических специалистов обсудим позже. Все зарплаты указаны в долларах США по курсу межбанка, чистыми (после уплаты налогов).

Среди опрошенных разработчиков наибольшая доля Software Engineers (39%), далее идут Senior SE (27%), Junior SE (18%), Team/TechLeads (12%), а также Interns и Architects (по 2%). Доля женщин среди Software Engineers не изменилась и держится на уровне 8%. Возрастная медиана — 28 лет, мода — 24 года. Доля Киева уменьшилась с 44% летом до 41% сейчас, далее идут Львов (15%) и Харьков (14%). Интересно, что по состоянию на декабрь 2020 года 84% разработчиков полностью или частично работают удаленно.

Самым популярным языком программирования остается JavaScript — 24% разработчиков указали его в качестве основного и 40% как дополнительный. Среди основных языков дальше идут Java и C#/.NET. Среди дополнительных — SQL и TypeScript. Как и в прошлом опросе, 15% респондентов отметили, что не используют никакой дополнительный язык программирования.

Медианная зарплата разработчика в Украине составляет $2500 в месяц (после налогообложения), это на $200 больше, чем в опросе за июнь. На всех должностях наблюдается рост зарплат, кроме Middle Software Engineers. Их зарплата не изменилась, если сравнивать с прошлым опросом — $2000. У System Architects она выросла на $300, у Team/TechLeads — на $150, Senior SE — на $200, Junior SE — на $100. Также этот раз был добавлен уровень Intern/Trainee: у этих разработчиков медианная зарплата составляет $350. Самая высокая медианная зарплата у System Architect — $5300.

Среди Software Engineers самые низкие зарплаты в Херсоне, Николаеве, Черкассах и Луцке — $1500, тогда как в Киеве и Львове их медиана $2300. В столице значительно выше и зарплаты у Team/TechLeads — $4700 против $4100 в Харькове, $4300 во Львове или $3500 в Днепре. Топ-5 городов по самым низким медианным зарплатами среди разработчиков: Кропивницкий — $1250, Николаев и Черновцы — по $1400, Запорожье — $1500, Сумы — $1700.

Интересно, что в Одессе самая высокая медианная зарплата у разработчиков на C++ ($3500 против $3200 в Киеве) и TypeScript ($3600 против $3100 в Киеве). У iOS-разработчиков на Swift медиана во Львове $4400 против киевской $3100. Для всех других языков программирования самые высокие зарплаты именно в столице. Самая высокая медианная зарплата у Scala-разработчиков, самая низкая — у 1C. Среди джуниоров больше всего получают разработчики на C. В Киеве больше всех получают Go-разработчики. Также высокая медиана у Senior TypeScript — почти $4400, но самая высокая все же у Senior Scala — $5150.

Полная версия исследования рынка зарплат украинских IT-специалистов доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA