DOU.UA: Які зарплати отримують українські IT-розробники влітку 2021 року





Український профільний ресурс DOU.UA провів в червні чергове зарплатне опитування IT-розробників, в якому взяло участь 6731 українських фахівців. Всі зарплати вказані в доларах США чистими (після сплати податків).

Зазначається, що за останні 6 місяців зарплати розробників зросли в середньому на 20%. Середня зарплата розробника в Україні за останні півроку збільшилася на $490 і становить близько $2990. Підвищення зарплат насамперед торкнулося спеціалістів рівня Middle та вище. Оплата для менш досвідчених спеціалістів майже не змінилася. Так, середня зарплата спеціалістів рівня Intern/Trainee становить $390 (проти $350 у грудні), Junior — $800. Зарплати більш досвідчених фахівців зросли на $200-400. Середня зарплата розробника рівня Middle сьогодні становить $2200 проти $2000 у грудні, Senior — $4000 проти $3800, Team Lead — $4400 проти $4000, Tech Lead — $4700 проти $4500, Architect — $5650 проти $5300. В середньому в українській IT-сфері зарплати за півроку зросли на 18% — з $2000 до $2350.

В опитуванні найбільшою виявилася частка Software Engineers рівня Middle (36%) та Senior (31%). Частка фахівців рівня Senior продовжує зростати: рік тому їх було 24% серед всіх респондентів, а в грудневому опитуванні — 27%. Також дещо збільшилася кількість Team і Tech Leads: нині їх 14%, в порівнянні з 12% взимку. Частка Architects не змінилася і становить 2%. Так само 2% — Interns/Trainees. Juniors становлять 15% опитаних, що на 3% менше, ніж взимку. Середній вік українського розробника складає 29 років, а частка жінок у цій сфері – 8%. Ці показники за останні півроку майже не змінилась.

Можна зазначити, що зарплати серед українських IT-розробників зросли на 5–10%, а загальне підвищення зарплат на рівні 20% було досягнуто серед іншого завдяки збільшенню частки спеціалістів рівня Senior, а також Team та Tech Leads. Останні пів року розробники також активно змінювали роботу: так зробили 34% респондентів. Зміна роботи позитивно позначилася на оплаті праці: в тих, хто змінив компанію за останні три місяці, зростання зарплати за останній рік становило $700 при середньому рівні в $490.

Приблизно 80% всіх розробників живуть і працюють у 5 найбільших містах України: 42% у Києві, 15% у Львові, 12% у Харкові, 6% у Дніпрі та 5% в Одесі. 7% опитаних розробників почали працювати в ІТ протягом останніх 6 місяців, ще 18% мають 1–2 роки досвіду в індустрії. Рівно третина розробників працюють в ІТ 3–5 років, чверть — 23% — від 6 до 9 років. 19% фахівців у сфері 10 або більше років.

Найпопулярнішою мовою програмування залишається JavaScript. Її використовують 60% розробників: 22% як основну мову, а ще 38% як додаткову. На другому місці серед основних мов залишаються C# / .NET та Java. Їх використовують 16% та 15% спеціалістів відповідно. Серед додаткових мов на другому місці TypeScript та SQL — їх використовують 34% та 29% респондентів відповідно, хоча як основні мови їх обирають менше як 10%.

Джерело DOU.UA