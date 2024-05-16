Dragon Age: Inquisition сейчас раздают бесплатно в Epic Games Store

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игры для своих пользователей. На этот раз игроки могут добавить в свою коллекцию довольно популярную ролевую игру Dragon Age: Inquisition — Game of the Year Edition.

Dragon Age: Inquisition — ролевой боевик в жанре темного фэнтези. Это третья часть в серии франшизы Dragon Age. Она является продолжением игры Dragon Age II. Сюжет начинает разворачиваться через год после событий Dragon Age II и событий романа Dragon Age: Asunder. Орлей переживает гражданскую войну, угрожающую стабильности южного Тедаса. Магические Круги восстали против террора Ордена Храмовников в попытке получить независимость, что привело к полномасштабной войне. В последней попытке достичь мира лидер Церкви, Джустиния V, организовала Божественный Конклав с целью достижения мирного компромисса. Но все идет не по плану, и игроку придется самостоятельно решать местные проблемы, став Инквизитором. В Dragon Age: Inquisition можно встретить персонажей и компаньонов из предыдущих частей серии.

Издание Dragon Age: Inquisition — Game of the Year Edition в дополнение к основной игре также включает три дополнения: «Челюсти Гаккона», «Восхождение» и «Чужак». Также игроки получат некоторые дополнительные игровые предметы, такие как арсенал, доспехи, ездовые животные и тому подобное.

Бесплатная раздача игры Dragon Age: Inquisition — Game of the Year Edition будет продолжаться в магазине Epic Games Store до 23 мая. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры от ITC.UA.