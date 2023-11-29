Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года. С антипиратской защитой Denuvo

Capcom продемонстрировала два трейлера Dragon’s Dogma 2. Первый раскрывает дату релиза 22 марта, еще один является демонстрацией геймплея.

Релизный трейлер начинается с катсцены во время праздника во дворце (или хорошо обставленной таверне), продолжается пролетом дракона и в дальнейшем довольно органично смешивает постановочные кадры с игровым процессом. Информация о дате выхода появляется в конце, как и платформы, на которых выйдет Dragon’s Dogma 2 – PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

В геймплейном 13-минутном видео дебютировал новый класс – трикстер. Похоже, он принадлежит к классу мошенников, но похож на некроманта с дополнительными возможностями, передает The Verge. Вместо того чтобы использовать мертвые тела для подпитки армии миньонов, трикстер использует кадило — и колдует над фигурами из дыма, которые заставят врагов сражаться друг с другом.

На Steam уже предлагаются две версии игры: стандартная за 2199 грн и Deluxe Edition за 2499 грн. Там сообщается, что будет использоваться система антипиратской защиты Denuvo. Указано, что лимит активаций – 5 ПК в течение дня. Украинского языка не будет ни голоса, ни текста.

Системные требования: