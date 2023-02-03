Дроны Amazon за первый месяц работы доставили... всего 7 заказов

Коллектив подразделения Prime Air сильно пострадал от недавних массовых увольнений в Amazon, а «роботизированные сотрудники» доставили менее десятка заказов в первые недели работы.

После почти десяти лет работы над программой, в декабре 2022 года Amazon наконец-то объявил, что беспилотники начинают доставлять заказы: в Локфорд, Калифорния, и Колледж-Стейшн, Техас. Однако услугой в первые несколько недель после запуска воспользовались только семь домохозяйств — согласно The Information: два в Калифорнии и пять в Техасе.

Несмотря на заявления Amazon об успешной сертификации от Федеральной авиационной администрации (FAA), регулятор запретил дронам летать над дорогами или людьми без специального разрешения, которое необходимо получать для каждого конкретного случая.

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Один из планов, согласованный FAA, заключался в том, что сотрудники Amazon должны были самостоятельно проверять — не проезжают ли по окрестным дорогам автомобили — прежде чем дроны покинут депо в Локфорде. Грузовой пункт находится в промышленном квартале, поэтому беспилотники должны пролететь по крайней мере над одной дорогой, прежде чем доберутся до одного из домов.

По сравнению с другими беспилотниками (те, которыми управляет Wing, а также Flytrex и Zipline, партнеры Walmart) роботизированные курьеры Amazon весят около 36 кг. Журналисты предполагают, что именно большой вес дронов вызвал беспокойство у FAA, поскольку конкуренты получили разрешения без проблем. Wing на сегодня осуществил более 300 000 доставок.

Еще один аспект, не способствующий популярности Amazon — это то, что у клиентов обязательно должен быть задний двор в доме, где дроны будут оставлять заказы (так что жильцов квартир сразу убирают из целевой аудитории). Летательный аппарат может перевозить только коробку определенного размера весом до 2 кг, и сбрасывает пакеты с высоты 3,5 метра — что также ограничивает перечень продуктов, доступных для транспортировки.

“Мы принимаем тщательную оценку нашей деятельности от FAA; регуляторы играют важную роль, ведь должны гарантировать, что компании, занимающиеся дронами, соблюдают стандарты дизайна, конструкции и эксплуатации”, — сказала The Information спикер Amazon Мария Боскетти.

Боскетти добавила, что увольнения, почти в половину сократившие команды как в Техасе, так и в Калифорнии, не повлияли на планы по доставке.

Источник: Engadget