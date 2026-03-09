banner
Появилось расписание пятого сезона "Пацанов" / The Boys: два эпизода сразу, дальше — раз в неделю

Катерина Левицкая

Amazon Prime Video объявил график выхода пятого и финального сезона «Пацанов»: первые два эпизода обещают выпустить в день премьеры, тогда как остальные будут выходить по одному в неделю.


Премьера пятого сезона «Пацанов» запланирована на 8 апреля, а финал ожидаем на конец мая. Этот сезон поставит точку в многолетнем конфликте между Мясником (Карл Урбан) и Хоумлендером (Энтони Старр).

Расписание выхода эпизодов пятого сезона «Пацанов»

  • 1 эпизод — 8 апреля
  • 2 эпизод — 8 апреля
  • 3 эпизод — 15 апреля
  • 4 эпизод — 22 апреля
  • 5 эпизод — 29 апреля
  • 6 эпизод — 6 мая
  • 7 эпизод — 13 мая
  • 8 эпизод — 20 мая

О чем сериал?

Если вы каким-то образом выпустили сериал «Пацаны» из своего поля зрения, то краткая суть такова: это история о «плохих» супергероях, основанная на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. В центре сюжета одноименный отряд, который борется со сверхмощными особями, злоупотребляющими своими способностями. Сериал выходит на Amazon Prime Video с 2019 года и на данный момент имеет оценку в 93% на Rotten Tomatoes

Кроме Урбана и Старра, среди актерского состава появляются Джек Куэйд, Ая Кэш, Эрин Мориарти, Чейс Кроуфорд и Дженсен Эклз. К последнму в финальном сезоне присоединятся коллеги из «Сверхъестественного» — Миша Коллинз и Джаред Падалеки в пока нераскрытых ролях. К тому же шоураннер в этих сериалах один и тот же, Эрик Крипке.


Старр ранее рассказывал, что финал «готовит настоящее повышение ставок и эмоций», но Урбан был более точен в высказываниях и намекнул, что зрителям следует ожидать смерти важных персонажей уже со старта сезона

Продолжится ли франшиза?

Несмотря на то, что «Пацаны» приближаются к своему финалу, франшиза продолжает жить: ранее нам представили первый взгляд на персонажей сериала-приквела Vought Rising с Солдатиком, действие которого происходит в 1950-х годах; параллельно идет разработка проекта «Пацаны: Мексика», которым занимаются Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь.

Ну и не забываем об уже существующем спинофе «Поколение Ви», события которого, кстати, тесно связаны с финалом основного шоу. Из еще более интересного: мир «Пацанов» получит продолжение и в видеоигре, с тем же юмором и жестокостью.

Трейлер пятого сезона «Пацанов»

