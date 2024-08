На Raspberry Pi впервые запустили полноценную 3D-игру — благодаря PCIe x4 и видеокарте AMD Radeon

Pineboards, производитель плат расширения для Raspberry Pi, продемонстрировал, насколько далеко зашла поддержка PCIe в Pi 5. Благодаря одному из своих изделий в компании подключили к Raspberry Pi 5 видеокарту AMD Radeon и поиграть в полноценную 3D-игру с открытым кодом.

По словам Pineboards, настройка системы заняла около часа. Ее созданные на основе Raspberry Pi 5 с платой HAT uPCIty Lite. Эта плата позволяет подключить любую карту PCIe к соответствующей шине PCIe на Raspberry Pi 5. Компьютер имеет один слот PCIe x4, но он открыт — это означает, что к нему можно подключить карту x16.

В эксперименте использовали AMD Radeon RX 460 (похоже, от Gigabyte). Для питания видеокарты был использован ATX БП be quiet! на 400 Вт. После применения «некоторых небольших исправлений драйверов», предоставленных Coreforge, в Pineboards смогли сыграть в 3D-гонки SuperTuxKart с полной поддержкой дисплея 4K.

Got it working!

SuperTuxKart working in 4K on a @Raspberry_Pi 5 without any problems through an external AMD GPU 😎@geerlingguy it seems things have improved since your video last year, it was a very simple setup for us pic.twitter.com/5kXyvmeewJ

— Pineboards (@Pineboards) August 14, 2024