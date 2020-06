Dropbox запустил собственный менеджер паролей и защищенное хранилище для важных документов

Сервис хранения файлов Dropbox на этой неделе получил крупное функциональное обновление. Немалая часть новых функций связана с безопасностью. Так, частью обновления выступает фирменный менеджер паролей, тестировавшийся в узком кругу с начала этого месяца и специальное защищенное хранилище для хранения важных документов. Также оно добавляет новый способ резервного копирования хранящихся на ПК данных в учетную запись Dropbox.

Менеджер паролей Dropbox Passwords работает по тому же принципу, что и другие подобные программы, например, 1Password или LastPass. То есть, он позволяет хранить пароли от всех сервисов и сайтов в одном месте. Отличительная особенность Dropbox Passwords — это интеграция с учетной записью Dropbox. В прошлом году компания купила разработчиков менеджера паролей Valt. Именно разработки последней лежат в основе нового менеджера Dropbox Passwords.

В интервью The Verge руководитель продукта Dropbox Тимоти Янг конкретизировал причину, которая побудила компанию разработать встроенную функцию управления паролями — на сегодня это один из наиболее распространенных сценариев использования Dropbox. По словам топ-менеджера, люди не только используют Dropbox для хранения и управления своими паролями (надеемся, что не в открытом виде), но также синхронизируют используемый менеджер паролей со своим личным хранилищем в Dropbox.

Еще одно нововведение — хранилище Dropbox Vault, предназначенное для безопасного хранения важных документов с чувствительной информацией. Это своего рода цифровой сейф, который можно защитить с помощью шестизначного PIN-кода, и Dropbox обещает полное шифрование на всех этапах (при загрузке и хранении на серверах, а также скачивании на устройство). Также на экстренный случай предусмотрена возможность выборочного доступа к файлам без необходимости выполнения полноценного входа в учетную запись.

Dropbox также представил новую возможность, которая позволяет автоматически создавать резервные копии папок с вашего Mac или ПК в Dropbox. По сути, это аналог уже хорошо знакомого пользователям Google Drive инструмента Backup and Sync, запущенного еще в 2017 году.

Dropbox Passwords и Vault уже доступны в бета-версии для всех мобильных пользователей с подпиской Dropbox Plus, которая стоит от $11,99 в месяц. Все остальные существующие пользователи Dropbox Plus должны получить доступ к бета-версиям обоих продуктов в ближайшие недели. Функция резервного копирования ПК будет доступна в бета-версии для пользователей Dropbox Basic, Professional и Plus.

HelloSign eSignature теперь является встроенной функцией Dropbox. То есть, пользователи смогут отправлять, получать и подписывать документы с помощью ЭЦП, не покидая сервис Dropbox.

Она станет доступна «ограниченной группе пользователей» в рамках закрытого бета-теста в ближайшие недели, а официальный запуск планируется на следующий месяц.

Dropbox также запускает так называемый Центр приложений Dropbox, чтобы дать более четкое понимание, с какими сторонними сервисами работает компания. На данный момент Центр приложений Dropbox находится в стадии бета-тестирования, а список партнеров насчитывает более 40 компаний. Официальный запуск намечен на конец этого года.

Наконец, еще одна новая услуга — Dropbox Family. Это семейный план, позволяющий подключить до шести человек по одному тарифу. План Dropbox Family станет доступен пользователям Dropbox Plus в ближайшие несколько недель, а всем остальным — в конце этого года.

Источник: The Verge