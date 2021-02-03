DS Automobiles представил новый хэтчбек DS 4, который будет доступен в нескольких версиях, включая кросс-купе и гибрид с 50 км электрохода





Бренд DS Automobiles, который является частью недавно созданного концерна Stellantis, представил новую модель DS 4. Новинка продолжит фирменную линейку, включающую модели DS 7 CROSSBACK и DS 3 CROSSBACK, а также новый люкс-седан DS 9. Интересно, что создатели подготовили сразу несколько вариаций новинки: основную модель DS 4, кросс-версию DS 4 CROSS, а также динамичное исполнение DS 4 PERFORMANCE LINE. Любой вариант можно выбрать с электрифицированной платформой E-TENSE и продвинутыми фарами DS MATRIX LED VISION.

«Модель DS 4 была задумана так, чтобы изменить и даже расширить привычные границы сегмента «С-Premium». Новый автомобиль нацелен на совершенно разных покупателей, предлагая два стиля кузова: традиционный компактный хэтчбек и амбициозное кросс-купе. Именно эта идея – совместить два сегмента в одном автомобиле – определяли наши решения на каждом этапе работы над новинкой DS4», заявил Марион Дэвид (Marion David), директор по продукции Бренда DS Automobiles.

Передняя часть хэтчбека (4400x1830x1470) отличается новой световой подписью — тонкие прожекторные фары DS MATRIX LED VISION сочетают в себе матричный (Matrix Beam) и направляемый (Dynamic Bending Light) тип света. Их дополняют характерные дневные ходовые огни, состоящие из двух рядов светодиодов на каждой стороне (всего 98 светодиодов). Фирменные «крылья» DS WINGS соединяют фары воедино с решеткой радиатора, а длинный капот формирует узнаваемый силуэт.

Боковой профиль сочетает плавность и четкость линий, ручки утоплены в дверную панель и украшены фигурным декором. Общие пропорции кузова и огромные колеса (максимум 20-дюймовые диски с аэродинамическими вставками) намекают на концепт-кар DS AERO SPORT LOUNGE. Задняя часть крыши круто опускается к стеклу крышки багажника – что, также работает на узнаваемость силуэта автомобиля. Кроме того, внимание привлекают «мускулистые» крылья с острыми гранями-краями, а завершает «дизайнерский ансамбль» задняя часть автомобиля с характерной С-стойкой крыши.

Оригинальное исполнение DS4 является «ядром» линейки – такой автомобиль выделяется общей элегантностью, хромированной отделкой и контрастной черной крышей, которая подчеркивает атлетическую внешность новинки. Модификация DS 4 CROSS визуально создает восприятие кроссовера: нижняя часть бампера со специальной защитой, матовая черная краска. Завершающим штрихом выступают черные глянцевые накладки на рамки боковых окон, черная глянцевая решетка, характерные легкосплавные диски, а также рейлинги на крыше в цвет кузова. Предусмотрены и технические отличия: эксклюзивной опцией именно для версии DS 4 CROSS выступает система Advanced Traction Control для преодоления песчаных ловушек или покорения заснеженных трасс, также предложена система помощи при спуске со склона. А вот исполнение DS 4 PERFORMANCE LINE создано для тех клиентов, кто хочет подчеркнуть страсть к динамичному стилю жизни. Автомобиль получает декоративный пакет «Black Back»: характерный элемент DS WINGS, полоса между задними фонарями, рамки боковых окон окрашены в черный цвет. Также внимание привлекают черные легкосплавные колесные диски и тонкие штрихи-намеки в оформлении интерьера.

По мнению создателей, DS 4 отличается цельным и эргономичным интерьером, в котором любая деталь интуитивно понятна для человека: как с точки зрения функции, так и с точки зрения своей формы или расположения. В данном случае инновации направлены на обеспечение максимального спокойствия в салоне DS 4, а три ключевые детали задают новый уровень восприятия автомобиля: на передней панели объединены все элементы управления климатической системы DS AIR, а также невидимые вентиляционные отверстия; кнопки управления стеклоподъемниками выполнены вместе с боковыми дефлекторами вентиляции, которые встроены в двери; сенсорный 5-дюймовый дисплей DS SMART TOUCH и переключатель DS E-TOGGLE (компактный селектор управления АКПП) создают новый оригинальный вид центральной консоли.

Благодаря эксклюзивным отделочным материалам – несколько сортов кожи, алькантара, карбон, дерево – интерьер DS 4 сочетает в себе изысканность и технологичность. Особое внимание было уделено сиденьям — помимо функций массажа и вентиляции, кресла автомобиля могут похвастать формой в виде ракушки. Причем центральная часть сиденья выполнена из единого непрерывного изогнутого элемента, что также положительно влияет на восприятие комфорта и придает чувство защищенности в салоне автомобиля. Стильный интерьер подчеркнут фоновым освещением: свет можно персонализировать, сделать направленным и подчеркнуть боковые элементы салона. Также стоит отметить акустическую систему FOCAL ELECTRA в составе 14 динамиков, 690 ватт мощности, а также акустически-изолированных боковых стекол.

Новый автомобиль DS 4 построен на эволюционировавшей платформе EMP2, которая получила порядка 70% новых или оригинальных узлов и элементов. Уже со старта продаж новинка предложит технологию подзаряжаемого гибрида с мощностью 225 л.с. и более 50 км запаса хода исключительно на электротяге (WLTP). Основой гибрида выступает 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 180 л.с., который работает в паре с электромотором мощностью 110 л.с. и автоматической трансмиссией e-EAT8. Использование батареи с компактными ячейками увеличенной мощности обещает запас хода до 50 км исключительно на электротяге (комбинированный цикл WLTP). Помимо гибридной версии, в гамме новинки DS 4 будут также доступны бензиновые двигатели семейства PureTech (мощность 130, 180, 225 л.с.) и турбодизель серии BlueHDi (мощностью 130 л.с.). Все модификации DS 4 получают 8-ступенчатую АКПП.

Фирменная подвеска DS ACTIVE SCAN SUSPENSION отслеживает дорогу при помощи камеры и моментально перенастраивает амортизаторы индивидуально для каждого колеса. Таким образом, автомобиль буквально «считывает» состояние дороги и гарантирует комфорт. Одновременно с этим, новинка DS 4 готова к резким маневрам и динамичному драйву. Аналогично моделям DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 9, автомобиль DS 4 может предложить водителю технологию DS DRIVE ASSIST 2.0 для полуавтономного управления второго уровня (это самый высокий уровень автономности, который сегодня разрешен на дорогах общего пользования в Европе). Данная система изначально включает в себя адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения, причем даже в условиях заторов на дорогах. Кроме того, автомобиль самостоятельно придерживается выбранной полосы движения. Специально для DS 4 создатели добавили три новые функции: полуавтоматический обгон, выбор скорости прохождения поворотов, контроль и прогнозирование допустимой скорости согласно знакам-указателям. Кроме того, рулевое колесо новинки имеет встроенные сенсоры, которые следят за присутствием водителя на своем месте и его контроле над автомобилем. Новинка также может быть оснащена системой ночного видения DS NIGHT VISION — инфракрасная камера, расположенная в решетке радиатора, распознает пешеходов и животных на расстоянии до 200 метров. Также стоит отметить системы DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY (дисплей дополненной реальности) и DS IRIS SYSTEM (инфотейнмент система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем).





Продажи новой модели DS 4 стартуют на протяжении четвертого квартала 2021 года.

Источник: DS Automobiles