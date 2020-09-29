Тест-драйв DS 3 Crossback: …и косметичка в подарок!





Новый компактный кроссовер DS 3 Crossback пытается не только зайти в сегмент B-SUV, но также закрепить в умах людей связку «премиум» и «DS Automobiles». Но сможет ли он это сделать? Если «да» – то за счет чего? А если «нет» – то почему? В данном обзоре вы найдете ответы на все ключевые вопросы по модели DS 3 Crossback. Поехали!

Позиционирование DS 3 Crossback

Был 3-дверный хэтчбек – а стал 5-дверный кроссовер: ну вот как-то так. История модели DS 3 началась в виде небольшого хэтчбека, выпущенного еще под брендом Citroen примерно 10 лет назад. За прошедшее время DS Automobiles превратился в отдельный бренд с приставкой «премиум» относительно родственных французских автомобилей. А на смену компактной 3-дверке пришел все также компактный, но уже 5-дверный автомобиль, да еще и выполненный в виде кроссовера. Правда, для DS 3 Crossback доступен лишь передний привод. Зато в гамме модели нашлось место для электрической версии E-Tense. Вот вам отражение тенденций сегодняшнего дня.

Изначально модель DS 3 появилась в виде 3-дверного хэтчбека. Осенью 2018-го дебютировал наследник – теперь уже в виде 5-дверного кроссовера DS 3 Crossback. Продажи в Украине стартовали на стыке 2019/2020 годов. В статье представлен автомобиль DS 3 Crossback со 130-сильным двигателем и в исполнении Performance Line.

Как едет кроссовер DS 3 Crossback?

Ближайшим родственником-новинкой для DS 3 Crossback является Peugeot 2008, но я еще обязательно вспомню Opel Corsa. Потому, что кроссовер DS 3 Crossback едет почти также весело и живо, как Corsa! Он проворно и быстро отзывает на поворот руля (лишь чуть запаздывая на скоростной «змейке»), легко меняет направление движения. А подпрыгивания разгруженной задней части на неровной дороге просто отлавливаются микроскопическими подруливаниями. На удивление, но вполне «достаточно» 130-сильного двигателя, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП: нормальный темп разгона и реакция на нажатие педали газа, мягкие и быстрые переключения «автомата». Вдруг, но «ДА»: кроссовер DS 3 Crossback едет лучше, чем Peugeot 2008 – последнему недоставало собранности в реакциях, что ли. И вот теперь все это нахожу в модели DS 3 Crossback: чуть меньше колесная база (примерно минус 5 см), чуть легче автомобиль (примерно на 30 кг), 18-дюймовые колесные диски с классными летними шинами Michelin… Детали и нюансы – но как много они значат!

При этом комфорт почти не пострадал. Кросовер DS 3 Crossback легко проезжает ямы и заплатки, стараясь не будоражить тело водителя и пассажира. Замечания снова вызывает лишь задняя подвеска, которая порой может наградит заметным отскоком на неровностях – но все проходит при наличии сзади пассажиров, которые могут пригрузить заднюю ось. Такие вот издержки привычной конструкции со смещением развесовки на передние колеса и простенькой подвеской сзади. Но в характере DS 3 Crossback есть и компенсация: звукоизоляция. Она и правда заслуживает приставки «премиум», надежно скрывая шум от дороги/подвески и мотора.

С такой внешностью никто не поверит, что вы купили DS 3 Crossback за его отличные ходовые качества – скорее подарят косметичку и отправят куда подальше. А зря: потому, что кроссовер DS 3 Crossback предлагает отличный баланс всех основных ходовых качеств. Режимы «Спорт» и «Эко» заметно влияют на характер, но самым сбалансированным назову «Нормальный». Пусть цифры в абсолюте не поражают воображение (3-цилиндровый «турбо» на 130 л.с. и разгон 0-100 км/ч за 10+ секунд), но по ощущениям – на автомобиле просто приятно ехать, приятно им управлять. Напоминает Opel Corsa, правда?

И еще раз вспомним – теперь уже при разговоре на тему салона автомобиля. Тесно. Причем тесно везде. Даже в передней части салона (к которой обычно минимум претензий), водитель и передний пассажир не чувствуют простора: «спасибо» слоеной и массивной панели, которая своими уголками заходит аж на двери. Именно там расположены дефлекторы вентиляции в форме ромбиков-кружков. Выглядит круто, спору нет – но пришлось пожертвовать уголками салона впереди. А еще пришлось пожертвовать удобством и эргономикой. В огромном количестве углов и насечек, ромбиков и деталей первое время просто теряешься! Жаль, ведь в ключевых вопросах салон проработан хорошо: большие диапазоны регулировки сидений и руля, логичное расположение основных органов управления, нормальная обзорность вперед и по сторонам. А еще отдельной похвалы заслуживают кресла: длинное сиденье с упором под колени, явно-выраженная боковая поддержка, красивая комбинированная обивка.

Сзади тоже обивка хорошая, но тесно и темно. В тесноте виню короткую базу и не слишком удачный наклон спинки сиденья – сидишь уж слишком вертикально. А темноту обусловили высокие двери, небольшие окна (еще и тонированные стекла), да темный потолок. Запоминающийся «акулий плавник» около центральной стойки в салоне обернулся лишним зарезанным углом, который как раз находится на линии зрения пассажира. И ведь компенсации нет: ни дефлекторов вентиляция, ни подогрева… А еще багажник: он просто минимально-достаточный. И вот здесь я вспомню уже не Opel Corsa, а кроссовер Peugeot 2008: сзади сидеть удобнее, багажник больше, а передняя панель качественно сделана и выглядит интересно, но еще не дает ощущения «ох, передизайнерили».

Тема ромбиков главенствует в салоне, отвлекая на себя внимания так сильно, что не сразу и поймешь – в целом-то с эргономикой все нормально. Похвалю удобные сиденья и большие диапазоны регулировки кресел/руля (хотя рослому Тарасу Мищенко было на грани достаточного). Пожурю за тесноту и темноту салона, особенно сзади. Да и багажник не рекордный: 350 л в стандартном варианте при 5-местной конфигурации салона. Кнопка для открывания крыши багажника приютилась в нише номерного знака.

Есть ли инновации в модели DS 3 Crossback?

Снова не обойтись без упоминания Peugeot 2008 и Opel Corsa – ведь именно эти автомобили являются ближайшими техническими родственниками DS 3 Crossback: платформа СМР с передним приводом, независимая передняя подвеска и полунезависимая задняя, бензиновый 1,2-литровый 3-цилиндровый турбо-мотор PureTech и 8-ступенчатый «автомат» ЕАТ8. В числе современных высокотехнологичных систем можно назвать адаптивный круиз-контроль, активную функцию поддержания рядности движения, наблюдение за дорожными знаками, авто-торможение. Неплохо, если бы не тот факт, что все это встречается и в Peugeot 2008…

Номинально модель DS 3 Crossback выигрывает наличием матричных светодиодных фар (а свет и правда отличный!), но проигрывает наличием обычного 7-дюймового дисплея – против шикарной приборной доски с 3D-изображением в модели Peugeot 2008. А еще автомобилю DS 3 Crossback недостает полноценного кругового обзора (с передней и боковыми камерами), 2-зонного «климата», регулировки второго ряда сидений (что могло бы хоть частично решить вопрос с простором сзади), пр. Пусть кто-то скажет мол «это не вещи первой необходимости, да и в Peugeot 2008 такое оборудование отсутствует». Да, все так. Вот только от модели DS 3 Crossback с приставкой «премиум» уже ждешь больше, чем от Peugeot 2008.

Просто современный кроссовер В-класса: несущий кузов, турбо-мотор, «автомат», МакФерсон и балка, передний привод. Приставка «премиум» в данном случае касается дополнительного оснащения: большие и красочные дисплеи, адаптивный «круиз» и контроль рядности, матричные светодиодные фары. Но все это можно получить и в более доступных моделях… А вот модные выдвижные ручки «в стиле Tesla» не получить – эта «фишка»-эксклюзив имеется только у DS 3 Crossback!

Цена кроссовера DS 3 Crossback и его конкуренты

Тестовый автомобиль был представлен в исполнении Performance Line и такие автомобили предлагались с конца 2019 года. Цена – примерно от 750 тыс. грн., с учетом ряда опций тестовый автомобиль оценен около 775 тыс. грн. К началу 2020-го сменилась коллекция доступных версий DS 3 Crossback (прям как в «домах моды»!): сегодня автомобиль предлагает покупателю выбор из трех силовых агрегатов и двух комплектаций – итого четыре варианта.

Гамму модели DS 3 Crossback открывает комплектация So Chic: ABS + ESP + ASR, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, контроль рядности, функция экстренного торможения, распознавание дорожных знаков, климат-контроль, датчики парковки спереди/сзади, камера заднего вида, 7-дюймовый сенсорный дисплей (мультимедиа), плюс еще один 7-дюймовый цветной дисплей (панель приборов), отделка салона DS Inspiration MONTMARTRE (темная ткань плюс строчка бронзового цвета), 17-дюймовые колесные диски MADRID, пр. Цены следующие: версия с бензиновым мотором 1,2 л 130 л.с. и 8-ст. АКПП – от 701,8 тыс. грн. или $25 тыс., с дизелем 1,5 л 130 л.с. и 8-ст. АКПП – от 743,6 тыс. грн. или $26,5 тыс.

Следующая комплектация Grand Chic добавляет к вышеописанному: пакет «Безопасность» (адаптивный «круиз», удержание в полосе «Lane Positionning Assist», др.), систему Keyless Access, беспроводную зарядку смартфона, проекционный дисплей, сенсорный 10,3-дюймовый дисплей в салоне, отделку DS Inspiration PERFORMANCE LINE, переключатель режимов езды DS SENSORIAL DRIVE, светодиодные матричные фары DS MATRIX LED VISION, 18-дюймовые колесные диски SHANGHAI, пр. Такой автомобиль обойдется в сумму: версия с бензиновым мотором 1,2 л 155 л.с. и 8-ст. АКПП – от 821,3 тыс. грн. или $29,3 тыс., с дизелем 1,5 л 130 л.с. и 8-ст. АКПП – от 845,7 тыс. грн. или около $30 тыс.

Кто в конкурентах? Номинально в конкурентах выступают автомобили вроде Audi Q2 и Mini Countryman. Но обе модели могут предложить более мощные моторы и полный привод. Однако также они предлагают и более высокие ценники – в нормальной комплектациии порядка 1 млн грн. В данном случае уже можно говорить о конкуренции с более крупной моделью DS 7 Crossback. Но и в ценовом диапазоне 700-850 тыс. грн. найдется немало сложных соперников. К примеру, Mazda CX-30: номинально без приставки «премиум», но уже где-то рядом по качеству салона и технологиям. Плюс полный привод и мощный мотор даже в базовой версии. Но минус дизель и комфорт подвески. Хотите комфорт? Тогда смотрите в сторону Toyota C-HR: автомобиль едет мягко, гибриды экономичны, а после обновления – еще и систему мультимедиа исправили. Хотя ценник уже на верхней границе вышеозначенного диапазона. С другой стороны, если интересует вопрос цены – то есть Peugeot 2008: с аналогичной техникой, более просторным салоном, да и просто более «нормальный» для большинства покупателей.

Откровенно говоря, достаточно лишь три-пять сильных конкурентов, чтобы превратить DS 3 Crossback в довольно нишевую модель. Но вот в чем суть: для покупателей DS Automobiles это «плюс» – такой автомобиль встретишь редко!

Расход топлива DS 3 Crossback и содержание автомобиля

В городе автомобиль потребляет порядка 8,5-9 л на 100 км пути. Когда на дорогах нет пробок и при условии плавной езды расход можно уменьшить до 7-7,5 л на 100 км, с большим количеством заторов и/или при динамичной езде данный показатель возрастает до 9,5-10 л на 100 км пути. Как видите, реальный городской расход топлива далек от заявленных паспортных показателей. Однако трассовый уже вполне сравним: на скорости 80-90 км/ч – всего 4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – расход топлива возрастает до 6 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. За дополнительную плату можно приобрести сервисные договора, которые по своей сути аналогичны гарантии – в таком случае максимум составит пять лет или до 100 тыс. км пробега. Периодичность сервисного обслуживания равна 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость простого ТО составляет около 2,5 тыс. грн., расширенные ТО на пробеге до 100 тыс. км обойдутся примерно в 4,4 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на сентябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании. Цены на техническое обслуживание указаны для Киева и могут отличаться в других городах/областях.

Безопасность кроссовера DS 3 Crossback

В ходе цикла краш-тестов Euro NCAP автомобиль получил сразу две оценки: «4-звездочную» для базовой версии и «5-звездочную» для варианта с максимальным оснащением системами безопасности. В нашем случае можете смело рассчитывать на «5-звездочную» безопасность – просто потому, что в Украину не поставляют модель DS 3 Crossback в базовых вариантах: у нас все автомобили DS 3 Crossback имеют хорошее оснащение, в том числе и системами безопасности. Если говорить о модели DS 3 Crossback в целом, то специалисты Euro NCAP отметили великолепный уровень безопасности для водителя, пассажиров, детей в салоне автомобиля: сплошь «зеленые» (отличная защита) и «желтые» (нормальная защита) зоны.

В итоге

В прошлом выходил детальный обзор на модель DS 7 Crossback. И главные итоговые мысли, главная суть автомобилей осталась неизменной: обе модели DS созданы на стыке эпатажа, креативности, технологий, премиума.

Но рыночных перспектив для новинки DS 3 Crossback вижу больше. И вот почему: по градусу экстравагантности да оригинальности «малыш» явно не уступает «старшему брату», плюс он недурно едет и предлагает качественный салон – но теперь все это можно купить намного дешевле! Фактически цена DS 3 Crossback примерно сравнима с моделью Peugeot 2008 в хорошей комплектации. Однако на фоне последнего DS 3 Crossback выглядит настоящим неформатным эксклюзивом для неформатных людей.

Плюсы:

+ Оригинальность во всем – внешний дизайн, убранство салона, детали и декор

+ Ходовые качества – мотор, «автомат», комфорт, управляемость, тишина в езде

Минусы:

— Тесный и темный салон, особенно сзади

— Выбор DS 3 Crossback вместо более известных конкурентов сложно объяснить другим людям; но надо ли это делать?

Технические характеристики DS 3 Crossback PureTech 130 Performance Line

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,12 х 1,79 х 1,53 м

Колесная база – 2,56 м

Клиренс – 180 мм

Багажник – от 350 л (5 мест) до 1 050 л (2 места)

Грузоподъемность – 495 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 205 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3, 1,2 л

Мощность – 130 л.с. при 5 500 об/мин.

Крутящий момент – 230 Нм при 1 750 об/мин.

Удельная мощность и момент – 108 л.с. на 1 т; 191 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,2 с

Максимальная скорость – 196 км/ч

Расход топлива (городской цикл) – 5,8 л на 100 км

Расход топлива (загородный цикл) – 4,3 л на 100 км

Страна производства – Франция

Шины тестового автомобиля – Michelin Primacy 4 215/55R18

Минимальная цена автомобиля – от 702 тыс. грн. или около $25 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 775 тыс. грн. или $27,5 тыс.