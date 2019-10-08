Тест-драйв DS 7 Crossback: «премиум» для творческих личностей





Пожалуй, один из самых ярких и необычных автомобилей 2019 года – встречайте: премиальный кроссовер DS 7 Crossback! Сможет ли он «подвинуть» известных конкурентов-игроков рынка? И за счет чего, помимо своего дизайна? Ходовые качества, оснащение и технологии, расход топлива, динамика, управляемость, комфорт – в этом обзоре разберем все детали DS 7 Crossback для того, чтобы понять суть данного автомобиля. Поехали!

Позиционирование DS 7 Crossback

Модель DS 7 Crossback относится к сегменту премиальных кроссоверов среднего размера. По совместительству DS 7 Crossback также является флагманом новой модельной линейки премиального бренда DS Automobiles, о котором рассказывал во время презентации модели и на примере DS 4 Crossback. Причем если последний еще имел историческую связь с моделью Citroen DS4, то кроссовер уже DS 7 Crossback изначально был создан как оригинальная модель под отдельным брендом DS Automobiles.

Кроссовер DS 7 Crossback представили в 2017 году, этот автомобиль одновременно стал флагманом и родоначальником новой модельной линейки отдельного премиального бренда DS Automobiles. В Украину DS 7 Crossback пожаловал летом нынешнего года, сейчас у нас работает два дилера марки – в Киеве и Львове. Главная обновка 2019 года в гамме DS 7 Crossback – анонсирован подзаряжаемый гибрид E—TENSE: мощность 300 л.с. и полный привод (электромотор для задних колес), его продажи в Европе стартуют вот прямо сейчас.

Как едет?

Мягкость и комфорт – эти два слово описывают главное впечатление от ходовых качеств автомобиля. Даже в нормальном ездовом режиме, кроссовер DS 7 Crossback «стелет» так мягко, что начинаешь верить в техно-воскрешение: неужели вернулась гидропневматическая подвеска? Нет, не вернулась. Однако без технологических чудес не обошлось – адаптивные амортизаторы с широчайшими возможностями настроек позволили наделить автомобиль многогранным и развитым характером. К примеру, если включить «Комфорт»-режим, то мягкости в характере DS 7 Crossback становится настолько много, что ее можно нарезать кусками и продавать конкурентам, отбивающим почки очередному плачущему владельцу на наших чудо-дорогах. Ямы и острые стыки, бугры и колеи – вот все это было, а теперь всего этого нет: кроссовер DS 7 Crossback просто творит чудеса на плохих дорогах и вполне заслуживает титул одного из самых мягких автомобилей в своем классе. Обратная сторона медали известна: крены в поворотах. Они заметны даже в нормальном ездовом режиме, но в «Комфорте» подчас обеспечивают интимную близость водителя с передним пассажиром в каждом вираже. Еще раз – в каждом. Но вот вам другой пример: в режиме «Спорт» подвеска зажимается, крены урезаются до минимально-допустимого уровня, реакция на педаль акселератора становится резче, руль тяжелеет – и DS 7 Crossback начинает ехать с настроением «активного драйвера».

Кроссовер DS 7 Crossback непрост в дизайне: комбинация пухлых форм, мягких линий, резких углов, оригинального декора. Ярко и смело, но требует привыкания. Также автомобиль непрост в характере: каждый ездовой режим заметно отличается от предыдущего и очень сильно меняет характер автомобиля. Изначально кроссовер DS 7 Crossback нацелен на мягкость (режимы «Норма» и «Комфорт»), однако в «Спорт»-режиме не прочь погонять. Под фирменной DS-крышкой скрывается 2-литровый турбодизель, который работает с 8-ступенчатым «автоматом» AISIN.

Интерьер автомобиля вторит внешности: сочетание разных элементов, но обязательно в максимально-качественном исполнении. Передняя панель – это комбинация мягкого пластика, кожаной отделки с декором под мрамор, декоративная шва с перламутровой ниткой, металлизированной отделки с рисунком-ромбиком. Мало? Ладно, продолжаем: управление стеклоподъемникам собрано на центральной консоли вокруг рычага АКПП – так повелось еще со времен DS5. Руль украшен вращающими серебристыми барабанами, аналогичный установлен под сенсорным дисплеем и отвечает за громкость аудиосистемы. Кстати, сенсорный 12-дюймовый дисплей выделяется собственной DS-графикой и красивыми глянцевыми кнопками в основании. Еще один дисплей заменил комбинацию приборов – и также получил оригинальную ромбик-графику. Признаться, от подобных комбинаций голова идет кругом, несколько дней уходит на привыкание к салону автомобиля. Однако поймите правильно: это проблема лично меня, когда приходится часто менять автомобили. Но это не проблема для потенциального владельца DS 7 Crossback, который рано или поздно, но все-таки привыкнет к особенностям компоновки и эргономики салона. В итоге привыкание со временем пройдет – а вот оригинальность салона останется навсегда.

Необычно и оригинально – это уже про салон. Однако всегда максимально качественно: хорошая кожа, дорогие отделочные материалы, классный декор. Невзирая на вот такой «полет фантазии», салон оказывается хорош в основных вопросах эргономики: большой диапазон регулировки кресел и руля, удобная посадка и распределение веса в сиденьях, рычаг «автомата» и наиболее необходимые кнопки всегда под рукой. Вместо традиционных приборов – цветной ЖК-монитор, центральная часть передней панели также построена вокруг дисплея – сенсорного и 12-дюймового. Оба выделяются ромбовидной DS-графикой.

Сзади запал стихает, но все равно заметен: к примеру, в оригинальных клавишах стеклоподъемников и регулировки угла наклона спинки, или в логотипах DS на задниках подголовников. Для пассажиров второго ряда присутствуют почти все удобства: достаточно места (пусть и без избытка), ровный пол, дефлекторы вентиляции, регулировка угла наклона спинки, пара USB-портов. Слово «почти» касается отсутствия подогрева кресел – странно для кроссовера с приставкой «премиум» в статусе и обязательным кожаным салоном в двух из трех доступных комплектаций…

На этом фоне багажный отсек не имеет вот таких «почти»-проколов: достойный объем, широкий погрузочный проем, правильно-прямоугольная форма. Да и в деталях багажник хорош: есть двойной пол, крючки для сумок, ниши-полочки, а дверца может подниматься электроприводом по сигналу от сенсорного датчика в нижней части бампера. Небольшое замечание касается лишь высокого погрузочного уровня: хотелось бы пониже.

Сзади просторно настолько, насколько вы того ожидаете от кроссовера подобного размера: ни меньше, ни больше. Есть дефлекторы вентиляции и регулировка угла наклона спинки, но где подогрев для кожаных сидений? Багажник хорош и своим объемом, и организацией пространства, и наличием электропривода с сенсором открывания.

Есть ли инновации в?

Что такое DS 7 Crossback целом по технике? Это платформа ЕМР2, 4-цилиндровый 2-литровый 180-сильный турбодизель, 8-ступенчатый «автомат» AISIN, только передний привод, система Grip Control для помощи на бездорожье. Однако есть важные отличия в ходовой части, которые выгодно отличают DS 7 Crossback на фоне «собратьев» по Группе PSA. Во-первых, речь идет о полностью независимой задней подвеске, что редкость для платформы ЕМР2: данное решение позволяет улучшить комфорт и управляемость, что особенно заметно на плохой дороге – это приятный бонус, но не эксклюзив. Во-вторых, кроссовер DS 7 Crossback получил активную подвеску с адаптивными амортизаторами, которые настраиваются в режиме реального времени по картинке от передней камеры, сканирующей дорогу. А вот это уже эксклюзив: ранее нечто подобное встречалось лишь в премиальных седанах, которые дороже DS 7 Crossback в 2-3 раза! Система работает на скорости 15-130 км/ч, камера просматривает отрезок дороги на расстоянии 5-25 м перед автомобилем. Признаться, я не смог уловить постоянное изменение характеристик работы амортизаторов исходя из количества ям на дорогах (похоже, их уж слишком много), но смогу уловить насколько меняется работа амортизаторов в разных ездовых режимах: и в «Комфорте» автомобиль реально становится невероятно мягким, что уже отмечал выше.

Схожая ситуация и с оснащением различными системами. Цветной дисплей вместо привычных приборов – уже видели, разница лишь в измененной графике под стилистику DS. Контроль рядности и корректировка автомобиля в рамках своей полосы – также было. Адаптивный «круиз», возможность подстройки систем под тип бездорожья (Grip Control), круговой обзор, 8-зонный массаж спины – все это знакомо. Но вот новинка от DS 7 Crossback: система ночного виденья. Над логотипом в решетке радиатора установлена инфракрасная камера, которая просматривает дорогу вперед на дистанцию до 200 метров и умеет распознавать людей-переходов, велосипедистов, крупных животных. Причем она срабатывает в полностью автоматическом режиме: распознав опасность, система ночного виденья даст картинку на комбинации панели приборов, обозначит распознанный объект цветным прямоугольником, подаст звуковой сигнал. Последний раз нечто подобное встречалось на VW Touareg и Audi Q8 – неплохой пример из «премиума», правда?

Цены и конкуренты

Кроссовер DS 7 Crossback для украинских покупателей доступен в одной версии по мотору/КПП/приводу (как автомобиль в статье), плюс три комплектации на выбор и заказные опции. Гамму открывает вариант Performance Line ценой от 1,013 млн. грн. ($40,5 тыс.): активная подвеска DS Active Scan Suspension, фары DS Active LED Vision, функция Grip Control, контроль рядности, шесть подушек безопасности, 2-зонный «климат», камера заднего вида, 8-дюймовый сенсорный дисплей, обивка сидений из алькантары, 18-дюймовые колесные диски.

На уровень выше находится исполнение So Chic ценой от 1,105 млн. грн ($44 тыс.), где добавлено следующее: система автоматического торможения в городе, активное удержание в своей полосе, электропривод и память передних сидений, часы BRM R180, электропривод регулировки спинки заднего ряда, особая отделка RIVOLI (именные эмблемы и обивка салона натуральной кожей), пр.

Наконец, старшая комплектация Grand Chic по цене от 1,216 млн. грн. ($49 тыс.) дополнительно предлагает: дверь багажника с электроприводом и сенсорным датчиком открывания по взмаху ногой, круговой обзор, систему автоматической парковки DS Park Pilot, вентиляцию и массаж в передних креслах, 12-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, плюс особая отделка OPERA (оригинальные логотипы и обивка салона кожей наппа), и т.д. Тестовый автомобиль дополнительно получил следующие опции: система ночного видения DS Night Vision, пакет «Безопасность», премиальная аудиосистема FOCAL ELECTRA, панорамный сдвижной люк, перламутровая краска, пр. В итоге его цена – чуть больше 1,3 млн. грн. или около $53 тыс.

При диапазоне цен $40-55 тыс., с длиной 4,57 м, и при 180-сильном моторе, кроссовер DS 7 Crossback занимает промежуточное положение между привычными классами премиальных автомобилей. С одной стороны – он может конкурировать с моделями Audi Q3, Lexus UX, BMW X1, Volvo XC40 в добротно-средних комплектациях. В таком случае к плюсам DS 7 Crossback следует отнести его габариты, простор салона и размер багажника. А еще в подобном классе нередко встречаются автомобили с меньшей мощностью и передним приводом: с этой точки зрения DS 7 тоже выглядит неплохо. В минусах – пока еще малая известность марки DS Automobiles, при довольно высоком стартовом прайсе: конкурентов в пакетных версиях можно купить и дешевле. С другой стороны – при цене $45-50-55 тыс. DS 7 Crossback вступает в конкуренцию с Audi Q5, Alfa Romeo Stelvio, BMW X3, Infiniti QX50, Lexus NX, Mercedes GLC. А здесь нередко встречаются и более мощные моторы, и полный привод, и более просторные салоны. В таком случае преимуществом DS 7 Crossback может быть лишь его самобытность и соотношение «цена/комплектация». Плюс не могу оставить в стороне Peugeot 3008: схожая техника, достаточная инъекция оригинальности, ниже цена.

Кроссовер DS 7 Crossback попадает на стык сразу двух классов премиальных кроссоверов, из-за чего конкурентов очень много. Слабые стороны против всех – пока малая известность бренда, только передний привод, лишь один двигатель, довольно высокий стартовый прайс. Сильные стороны – эксклюзивность и самобытность, высокий уровень ездового комфорта, отличное соотношение цены и оснащения.

Стоимость содержания DS 7 Crossback

Автомобиль в городе потреблял минимум (плавная езда, пустые дороги) около 7 л на 100 км, но при активном стиле езды и/или пробках расход возрастал на 10,5-11 л на 100 км пути. Истина городского расхода где-то посредине: 8,5-10 л на 100 км. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет 4,5 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч возрастал и трассовый расход – до 6 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет два года без ограничения пробега. Сервисное обслуживание следует проводить каждые 10 тыс. км. Базовое ТО (замена масла/фильтра и проверки) обойдется в 3,3 тыс. грн., более сложное и комплексное ТО оценивается в 5,4-5,5 тыс. грн.

Цены на автомобиль указаны по состоянию на октябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность DS 7 Crossback

В ходе цикла краш-тестов Euro NCAP автомобиль заслужил максимальную «5-звездочную оценку». При фронтальных ударах водитель и пассажир имеют «зеленые» (хороший уровень) и «желтые» (приемлемый уровень) зоны защиты, при ударе сзади – также «зеленая» зона для шеи. Однако при боковом ударе возможно повреждение груди человека – коричневая зона (слабая защита): это единственное замечание по безопасности к автомобилю.

В итоге

К автомобилю DS 7 Crossback нельзя подходить с традиционными запросами премиум-класса, иначе он проиграет уже известным «игрокам рынка»: Audi, Mercedes, Lexus, BMW, Infiniti – все они предлагают более известное имя (читайте «ликвидность при перепродаже»), более мощные моторы, более широкий выбор версий, больше колес для привода. Единственным пунктом, где DS 7 Crossback может выиграть у всех, является оригинальность. В заголовке отражена вся суть автомобиля – да, это полноценный премиальный кроссовер, но именно для любителей индивидуальности и эпатажа: артистов, художников, модельеров, рестораторов. Не уверен, что таких людей много в Украине. Но то, что они есть – это факт. И теперь для них существует «свой» автомобиль в виде DS 7 Crossback – тоже факт.

Плюсы:

+ Интересная и необычная альтернатива в мире «премиум»: ярко, самобытно, оригинально

+ Реально очень современная техника: активная подвеска, ночное видение, дисплеи

+ Подвеска: комфорт, комфорт, и еще раз комфорт…

Минусы:

— Пока у нас нет полного привода – он предложен только в подзаряжаемом гибриде E-Tense

— Слишком высокая цена за еще не устоявшийся имидж DS Automobiles как премиум-марки

Технические характеристики DS 7 Crossback

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,57 х 1,91 х 1,62 м

Колесная база – 2,74 м

Клиренс – 185 мм

Багажник – от 555 л (5 мест) до 1752 л (2 места)

Грузоподъемность – 600 кг

Минимальная снаряженная масса – 1535 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 180 л.с. при 3750 об/мин.

Крутящий момент – 400 Нм при 2000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 117 л.с. на 1 т; 261 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,4 с

Максимальная скорость – 215 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,4 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Latitude Tour HP 235/55R18

Минимальная цена автомобиля – от 1,013 млн. грн. или около $40,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,3 млн. грн. или около $53 тыс.