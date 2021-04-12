DuckDuckGo будет блокировать технологию Google FLoC по отслеживанию пользователей для рекламы, если сама Google это позволит





Недавно Google решила отказаться от использования сторонних файлов куки в пользу альтернативного решения FLoC (Federated Learning of Cohorts). В компании считают, что такой подход предотвратит индивидуальное отслеживание, защитит конфиденциальность пользователей, одновременно обеспечивая необходимые результаты для рекламодателей и издателей. Google только приступила к тестированию FLoC, а конкурирующий сервис DuckDuckGo уже заявил, что он намерен блокировать новую технологию при помощи собственного расширения для браузера Chrome.

FLoC сортирует пользователей по группам на основе их поведения, а не передаёт данные об индивидуальных пользователях. Рекламодатели могут нацеливаться на эти группы вместо отдельных людей. Однако приверженцы конфиденциальности утверждают, что идентификаторы FLoC всё же содержат потенциально конфиденциальную информацию, а также предоставляют сведения, которые позволяет рекламодателям индивидуально идентифицировать пользователей.

В DuckDuckGo заявляют, что разделяют эти опасения. И чтобы повысить конфиденциальность пользователей, новая версия расширения компании для браузера Chrome не позволит сайтам отслеживать пользователей с помощью их идентификации FLoC. При этом DuckDuckGo отмечает, что обновление расширения должно получить одобрение Google, прежде чем оно станет доступным для пользователей.

Кроме того, независимо от расширения, DuckDuckGo заявляет, что её поисковая система откажется от обработки идентификаторов FLoC и от их использования для определения пользователей и демонстрации им рекламы.

Отказ от использования решения Google вполне ожидаем от конкурента, который, к тому же, заявляет о конфиденциальности как основном своём преимуществе. Это также означает, что новая технология FLoC не станет общепринятой.

Источник: The Verge