Монстр трафика Google Discover идет на ПК — лента новостей появится в Chrome

Пользователи мобильных устройств хорошо знакомы с персонализированной лентой новостей Google Discover (ранее известной как Feed). Она автоматически подбирает актуальные материалы — новости, результаты спортивных событий, кулинарные рецепты, аналитику, обзоры, советы, видео — на основе интересов пользователя. Вскоре аналогичная лента новостей также появится на настольных системах.

Еще в прошлом месяце Google осторожно намекнула, что эта лента персонализированных материалов появится и на десктопах, а теперь компания официально это подтвердила. По информации Android Authority, новая функция уже работает для части пользователей в Австралии и Новой Зеландии.

Наиболее нетерпеливые уже могут проверить ленту Discover на своих настольных системах, даже не находясь в этих регионах. Достаточно перейти по ссылке http://google.com/?gl=nz. В результате вы увидите знакомую ленту с подборкой популярных новостей и тем, которые могут вас заинтересовать. В Украине уже удалось загрузить ленту Discover, перейдя на эту страницу через Chromebook и выбрав английский язык. Пример показан на главном изображении. Даже в США, где английский является основным языком, ленту Google Discover на ПК видят пока не все. Но это только начало.

Больше подробностей о работе ленты Discover на настольных системах можно ожидать во время проведения конференции Google I/O 2025, которая стартует сегодня вечером.

Так или иначе, появление Google Discover на компьютерах — это интересное развитие сервиса. Не каждому понравится, когда главная страница Google начнет напоминать ленту новостей. Но для тех, кто хочет видеть самое интересное сразу после запуска браузера, без лишнего клика, это может стать удобной ежедневной привычкой.

Это не первая попытка поселить ленту Discover на ПК. Несколько лет назад компания пыталась разместить ленту новостей под окном поиска на Google.com.

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Источник: Android Authority