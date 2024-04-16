Более 50% украинцев стали меньше читать новости, тогда как 10% не следили за ними вообще, — опрос Rakuten Viber

Украинцы гораздо меньше следят за последними событиями.

Согласно опросу Rakuten Viber, в котором приняли участие 45 тысяч украинцев, 53% респондентов стали гораздо меньше читать новости в течение 2023 года (из них 6% перестали читать вообще). 10% вообще никогда не следили за новостями, тогда как 31% читают так же, и еще 6% — даже чаще.

57% опрошенных доверяют исключительно официальным СМИ и каналам госорганов или госчиновников. Выросло доверие и к каналам независимых блогеров и экспертов: 11% против 5% год назад.

9% опрошенных полагаются на сообщения от родных и друзей (ранее — 10%), неизменно 2% — на неофициальные группы и каналы, поскольку они наиболее оперативны и незаангажированы.

Каждый пятый украинец (21%) не доверяет ни одному из источников (во время опроса в 2023 году — 20% выбрали этот вариант).