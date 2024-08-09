Две первых игры Doom получили расширенное переиздание с множеством нового контента

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Bethesda и id Software объявили на о переиздании Doom и Doom 2 со всем имеющимся контентом и новыми дополнениями.

Разработанный в партнерстве с Nightdive и id Software, комплект Doom + Doom 2 включает кроссплатформенный дезматч и кооперативный геймплей для до 16 игроков, инструменты модификации, которые позволяют модерам делиться своей работой непосредственно в игре. Игры получили разборчивые шрифты, режим высокой контрастности, и улучшенную производительность.

Комплект содержит 187 карт миссий и 43 карты дезматча в Doom и Doom 2. Вот что входит в пакет:

Doom

Doom 2

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for Doom 2

No Rest for the Living

Sigil (дополнение, созданное Джоном Ромеро несколько лет назад)

Legacy of Rust

Новый набор из 26 карт дезматчей

Legacy of Rust — совершенно новый эпизод, созданный id Software, Nightdive Studios и MachineGames. Игры будут работать на движке KEX, который используется в недавно выпущенных ремастерах Doom 64, Quake и Quake 2. Это означает нативную поддержку соотношения сторон 16:9 и 60 кадров в секунду в разрешении 1080p на всех платформах и до 120 кадров в секунду в 4K на мощном «железе».

Игроки также смогут выбрать между оригинальным саундтреком или новой аранжировкой от Эндрю Халшулта, который написал музыку для Brutal Doom и был соавтором музыки дополнения Ancient Gods для Doom Eternal.

Онлайн-курс "Product Manager PRO" від robot_dreams. Опануйте повний життєвий цикл продукту, щоб розробляти й оптимізувати рішення, які задовольняють користувачів і приносять прибуток. Досвід і фідбек двох лекторів. Детальніше про курс

Переиздание Doom + Doom 2 уже вышло и доступно в Steam, GOG и Epic Games Store. Те, кто уже имеет расширенные версии Doom в Steam, получат обновленную версию бесплатно. Bethesda также анонсировала новую антологию Doom: комплект физического издания Doom, Doom 2, Doom 3, перезагрузки Doom 2016 года и Doom Eternal Deluxe Edition, поставляемый в игровом футляре Steelbook и включающий пятидюймовую копию знаменитой BFG с LED-подсветкой. Этот комплект выйдет 22 октября.

Источники: PC Gamer, VGC

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.