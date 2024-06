Трейлер новой Doom: The Dark Ages — шутер в средневековье выйдет в 2025 году

Bethesda и Id Software показали трейлер Doom: The Dark Ages, приквела игр серии. Новый Doom выйдет в 2025 году на Xbox Series X и S, ПК и PlayStation 5. Это игра в несколько необычном для Doom средневековом сеттинге.

«В приквеле Doom (2016), Doom: The Dark Ages, игроки смотрят из-под забрала могущественного Убийцы, когда они сражаются с демоническими толпами в суровой, жесткой битве в эпической кинематографической истории о богах, королях и монстрах. Дополняя свои сверхчеловеческие способности и мощный арсенал, Убийца также задействует своего колоссального робота Алтана, чтобы сражаться с титаническими зверями и повернуть небо на своем свирепом кибернетическом реактивном боевом драконе», — Xbox Wire.

По данным утечки судебного документа Microsoft в 2023 году, новая игра Doom была в разработке еще под названием Doom: Year Zero. Сегодня id Software и Microsoft официально раскрывают проект после того, как в прошлом месяце была замечена регистрация торговой марки IDKFA, в дополнение к отчету, упомянутому выше.

Это первая игра во франшизе после выпуска Doom Eternal в 2020 году и двух DLC к ней, The Ancient Gods Part One и Part Two, выпущенных в 2020 и 2021 годах.

Источник: IGN