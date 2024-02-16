Новости IT-бизнес 16.02.2024 в 12:44 comment views icon

Джефф Безос в третий раз за месяц продает акции Amazon — на этот раз на $2 млрд

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Между тем общий объем продаж за февраль достиг уже $6 млрд.

Согласно документам, просмотренным CNBC, основатель Amazon Джефф Безос продал около $2,03 млрд акции своей компании за последние несколько дней — и в целом $6 млрд в течение февраля.

Во вторник и среду Безос продал акций примерно на $12 млн — по средней цене $169,50 за единицу.

Продажи соответствуют торговому плану компании, который вступил в силу в ноябре. В целом миллиардер может в итоге продать до 50 миллионов акций Amazon (сумма в $2 млрд охватывала около 12 миллионов акций — еще столько же он продал за неделю до этого).

Продажи в феврале знаменуют собой первый случай продажи акций для Безоса — с мая 2021 года, когда он покинул пост генерального директора Amazon.

В ноябре Джефф заявил, что оставит Сиэтл и переедет в Майами, чтобы быть ближе к своей космической компании Blue Origin, а также к семье невесты Лорен Санчес. Этот шаг также потенциально сэкономит ему сотни миллионов долларов на налогах от продажи акций.

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Сейчас Безос занимает третье место в рейтинге самых богатых людей мира по данным Forbes — с состоянием в $191,4 млрд. Первое и второе — у Бернара Арно ($223,1 млрд) и Илона Маска ($205,5 млрд).

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