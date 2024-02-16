Джефф Безос в третий раз за месяц продает акции Amazon — на этот раз на $2 млрд

Между тем общий объем продаж за февраль достиг уже $6 млрд.

Согласно документам, просмотренным CNBC, основатель Amazon Джефф Безос продал около $2,03 млрд акции своей компании за последние несколько дней — и в целом $6 млрд в течение февраля.

Во вторник и среду Безос продал акций примерно на $12 млн — по средней цене $169,50 за единицу.

Продажи соответствуют торговому плану компании, который вступил в силу в ноябре. В целом миллиардер может в итоге продать до 50 миллионов акций Amazon (сумма в $2 млрд охватывала около 12 миллионов акций — еще столько же он продал за неделю до этого).

Продажи в феврале знаменуют собой первый случай продажи акций для Безоса — с мая 2021 года, когда он покинул пост генерального директора Amazon.

В ноябре Джефф заявил, что оставит Сиэтл и переедет в Майами, чтобы быть ближе к своей космической компании Blue Origin, а также к семье невесты Лорен Санчес. Этот шаг также потенциально сэкономит ему сотни миллионов долларов на налогах от продажи акций.

Курс Fullstack Web Development. Онлайн курс з працевлаштуванням, ця професія різноманітна й творча, ти точно не будеш нудьгувати. Більше про курс

Сейчас Безос занимает третье место в рейтинге самых богатых людей мира по данным Forbes — с состоянием в $191,4 млрд. Первое и второе — у Бернара Арно ($223,1 млрд) и Илона Маска ($205,5 млрд).

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!