Джеймс Уэбб сделал самое четкое фото колец Нептуна — также в кадр попали 7 спутников планеты и неизвестные облака на Южном полюсе

Телескоп NASA имени Джеймса Уэбба работает не только над изучением дальнего края Вселенной, но и в Солнечной системе. Он не только зафиксировал самое четкое изображение колец Нептуна более чем за 30 лет, но и показал ледяного гиганта в совершенно новом свете.

Часть колец на фото не наблюдались с тех пор, как в 1989 году Voyager 2 наблюдал за Нептуном во время своего пролёта. В дополнение к нескольким ярким узким кольцам, изображение Уэбба ясно показывает более тусклые пылевые полосы Нептуна.

«Прошло три десятилетия с тех пор, как мы в последний раз видели эти слабые пыльные кольца, и впервые мы видим их в инфракрасном диапазоне», — отмечает Хайди Хаммель, эксперт по системе Нептуна.

James Webb также заснял 7 из 14 известных спутников Нептуна: Галатея, Наяда, Таласса, Деспина, Протей, Лариса и Тритон. Большой спутник Нептуна, Тритон, доминирует на пейзаже как очень яркая световая точка с характерными дифракционными пиками, наблюдаемыми на многих изображениях Уэбба.

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Также в поле зрения Уэбба попал ранее известный вихрь на южном полюсе планеты, однако телескоп впервые обнаружил непрерывную полосу облаков, окружающих его.

Покрытый блестящим азотным льдом, Тритон отражает 70% падающего на него солнечного света. На изображении он намного ярче Нептуна – метан из атмосферы планеты поглощает инфракрасные волны наблюдаемой телескопом длины. Тритон вращается вокруг Нептуна по необычной обратной (ретроградной) орбите – астрономы считают, что этот спутник был притянут гравитацией планеты из пояса Койпера.

Нептун характеризуется как ледяной гигант из-за химического состава недр. По сравнению с газовыми гигантами, Юпитером и Сатурном, Нептун гораздо богаче элементами тяжелее водорода и гелия. Это хорошо видно по характерному синему цвету планеты на изображениях космического телескопа Хаббл в видимом диапазоне длин волн – цвет дает небольшое количество газообразного метана.

Камера ближнего инфракрасного диапазона James Webb (NIRCam) отображает объекты в диапазоне от 0,6 до 5 микрон, поэтому Нептун не кажется Уэббу синим. Газообразный метан настолько сильно поглощает красный и инфракрасный свет, что планета выглядит довольно блеклой, за исключением мест, где присутствуют высотные облака из метанового льда. Они выделяются яркими полосами и пятнами, отражающими солнечный свет до того, как он будет поглощен газообразным метаном.

В 2023 году телескоп James Webb подробнее займется изучением Нептуна и его окрестностей.

Источник: NASA