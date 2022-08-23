«Джеймс Уэбб» прислал удивительные снимки Юпитера с полярным сиянием, которое в тысячу раз сильнее земного

Команда NASA использует все возможности самого мощного космического телескопа Джеймс Вебб для изучения Вселенной. Недавно аппарат передал новые изображения Юпитера, которые помогли намного лучше рассмотреть особенности планеты.

На первом снимке Юпитера, созданном из нескольких кадров, на северном и южном полюсах планеты можно увидеть полярное сияние, вызванное колебаниями магнитного поля. Интересный факт – полярные сияния на Юпитере являются самыми яркими в Солнечной системе. Они почти в тысячу раз сильнее земных.

Также на снимках хорошо видно Большое красное пятно – гигантский атмосферный вихрь на экваторе планеты, в 1,3 раза больше диаметра Земли.

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Следует отметить, что снимки были выполнены в ближнем инфракрасном диапазоне, после чего их искусственно окрасили в белый, синий, зеленый и желтый цвета, чтобы сделать более наглядными. Синий цвет имеет кратчайшую инфракрасную длину волны, поэтому он отображает более горячие области планеты по сравнению с красным. Более глубокие слои облаков окрашены в зеленый или желтый цвет, а белые области, такие как Большое красное пятно, образовались вследствие отражения солнечного света.

На другом фото показан Юпитер с его тонкими кольцами и два крошечных спутника — Амальтеей и Адрастеей. Снизу можно увидеть несколько тусклых точек, которые, вероятно, являются далекими галактиками.

Такие наблюдения должны дать больше информации о «жизни» самой большой планеты Солнечной системы. Это, в свою очередь, может помочь учёным понять поведение газовых гигантов за пределами Солнечной системы.

Напомним, недавно NASA опубликовало новые цветные снимки галактик, туманностей и планет, полученных с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Остается только догадываться, снимки каких космических объектов аппарат пришлет в следующий раз.

Источник: NASA