Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике "Джейсон Стейтем украл мой велосипед"

Джейсон Стейтем сыграет самого себя в мета-боевике «Джейсон Стейтем украл мой велосипед», который снимет Дэвид Литч.





Фишка фильма в том, что Стейтем будет играть вымышленную версию самого себя — звезду боевиков, которая попадает в историю вокруг собственного образа. Сюжет пока держат в тайне, но обещают несколько больших экшн-сцен. Сценарий написала Элисон Флиерл («Конь БоДжек»), бэкграунд которой намекает на юмор и мета-иронию.

Актер остается стабильной фигурой для успешных кассовых сборов. Его боевики обычно имеют умеренные бюджеты, регулярно выходят в начале года и приносят приемлемые сборы. Среди последних работ — «Мег«, «Пчеловод«, «Механик» и «Профи«. Правда, свежий боевик «Одиночка» получил 63% рейтинга на Rotten Tomatoes от критиков. Также лента собрала всего $30 млн при почти вдвое большем бюджете — $50 млн.

Новый фильм также знаменует возвращение Стейтема к сотрудничеству с Литчем после «Форсажа: Хоббс и Шоу». После того режиссер снимал «Скоростной поезд» и «Каскадер» а теперь снова берется за экшн с примесью сатиры. Параллельно у главного актера уже запланированы другие релизы: в августе выйдет «Мятеж», а в начале 2027 года — продолжение «Пчеловода», где он снова сыграет Адама Клея.





По духу идея напоминает «Ж.К.В.Д.», где Жан-Клод Ван Дамм сыграл самого себя: изможденного славой актера, который честно смотрит на собственную карьеру. У фильма Дэвида Литча будет похожая игра с образом знакомой зрителям «экшн-звезды» вплетенным в сюжет.

Фильм «Джейсон Стейтем украл мой велосипед» уже презентуют покупателям на кинорынке EFM в Берлине. Съемки планируют начать в мае 2026 года, бюджет — около $80 млн, возможный рейтинг PG-13. 10 самых ожидаемых фильмов 2026 года

Источник: World of Reel