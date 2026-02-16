tradfi
Новости Кино 16.02.2026 comment views icon

Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике "Джейсон Стейтем украл мой велосипед"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Джейсон Стейтем зіграє сам себе в бойовику "Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”

Джейсон Стейтем сыграет самого себя в мета-боевике «Джейсон Стейтем украл мой велосипед», который снимет Дэвид Литч.


Фишка фильма в том, что Стейтем будет играть вымышленную версию самого себя — звезду боевиков, которая попадает в историю вокруг собственного образа. Сюжет пока держат в тайне, но обещают несколько больших экшн-сцен. Сценарий написала Элисон Флиерл («Конь БоДжек»), бэкграунд которой намекает на юмор и мета-иронию.

Актер остается стабильной фигурой для успешных кассовых сборов. Его боевики обычно имеют умеренные бюджеты, регулярно выходят в начале года и приносят приемлемые сборы. Среди последних работ — «Мег«, «Пчеловод«, «Механик» и «Профи«. Правда, свежий боевик «Одиночка» получил 63% рейтинга на Rotten Tomatoes от критиков. Также лента собрала всего $30 млн при почти вдвое большем бюджете — $50 млн.

Новый фильм также знаменует возвращение Стейтема к сотрудничеству с Литчем после «Форсажа: Хоббс и Шоу». После того режиссер снимал «Скоростной поезд» и «Каскадер» а теперь снова берется за экшн с примесью сатиры. Параллельно у главного актера уже запланированы другие релизы: в августе выйдет «Мятеж», а в начале 2027 года — продолжение «Пчеловода», где он снова сыграет Адама Клея.


По духу идея напоминает «Ж.К.В.Д.», где Жан-Клод Ван Дамм сыграл самого себя: изможденного славой актера, который честно смотрит на собственную карьеру. У фильма Дэвида Литча будет похожая игра с образом знакомой зрителям «экшн-звезды» вплетенным в сюжет.

Фильм «Джейсон Стейтем украл мой велосипед» уже презентуют покупателям на кинорынке EFM в Берлине. Съемки планируют начать в мае 2026 года, бюджет — около $80 млн, возможный рейтинг PG-13.

10 самых ожидаемых фильмов 2026 года

Источник: World of Reel

Популярные новости

arrow left
arrow right
Уходит эпоха: Джеймс Кэмерон снимет новый "Терминатор" без Шварценеггера
PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле
"Превосходит ожидания". Критики оценили "28 лет спустя: Храм костей" в 94% на Rotten Tomatoes
Экранка трейлера "Мстители: Судный день" появилась в сети со "старым" Капитаном Америкой
Кэмерон: Disney требует удешевить "Аватар 4 и 5", иначе — фильмы не выйдут
Фильм "28 лет спустя: Храм костей" сняли с проката из-за отсутствия зрителей
Передумал: Кэмерон исследует "этический" аспект ИИ, чтобы выпускать "Аватары" быстрее
"Человек-паук 4" бьет рекорд MCU по количеству злодеев: 9, без учета "серых" Халка и Карателя
Фейковый торрент фильма "Битва за битвой" несет троян на ваш ПК через субтитры
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон назвал точку безубыточности "Аватаров", третий — не дотянул
Кассовые сборы триллера "Служанка" в 10 раз перебили бюджет
Люди Икс дебютируют в Marvel: новый тизер "Мстителей" раскрыл Магнето и Ксавьера
Миссия возможна: тизер черной комедии "Диггер", где Том Круз снова спасает мир
Съемки фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" начнутся в мае со "старыми" Фродо и Гэндальфом
Первый кинопровал года: "Сайлент Хилл. Возвращение" оценили в 6% на Rotten Tomatoes
Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме Helldivers
"Аватар: Огонь и пепел" заработал $345 млн в первые выходные — меньше предшественника, но с рекордом в Украине
"У вас не хватит денег": Джеймс Кэмерон ответил на призыв вернуться в "Чужой" и обозвал франшизу "фанатской"
Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max
"Дюна 3" оставила "Мстителей" без IMAX: все экраны забронированы на 3 недели с 18 декабря
"Аватар 3" вылетел из топ-5 проката в США: на пять недель раньше, чем предыдущие фильмы
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить