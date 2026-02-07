10 самых ожидаемых фильмов 2026 года

2026 год полноценно хозяйничает и предлагает новые вызовы. Вместе с тем он обещает кучу потенциально интереснейших фильмов, о которых сегодня и пойдет речь. Список составлен с акцентом на фантастику, даты премьер могут меняться, поэтому следите за нашими сообщениями касательно тех или иных новинок. Стивен Спилберг, Кристофер Нолан, Ридли Скотт, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Дени Вильнев, Дэвид Финчер и другие совершенно точно намерены удивлять, а чем именно — читайте в нашем материале.





«Удачи, развлекись, не умри» / Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Дата выпуска: 19 марта

Режиссер: Гор Вербински

В ролях: Сэм Рокуэлл, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битц, Джуно Темпл, Асим Чаудри, Том Тейлор, Дино Фечер, Анна Эктон

Жанр: научно-фантастический комедийный боевик

Релиз: кинотеатры

Представьте себе, что вы спокойно обедаете, допустим, в McDonald’s, как вдруг в помещении появляется бомжеватого вида мужчина и сообщает, что совсем скоро наступит глобальный гаплык, вызванный неконтролируемым и крайне вредным искусственным интеллектом. Ваши действия. Вот примерно в такую ситуацию и попадают герои «Удачи, развлекись, не умри», то есть обычные посетители придорожной забегаловки в Лос-Анджелесе, которые ни с того ни с сего вынуждены встать на защиту будущего всего человечества.





Режиссером ленты выступил Гор Вербински, в послужном списке которого фигурируют такие тайтлы, как фильм ужасов «Звонок» (2002) и первые три части серии «Пираты Карибского моря». Его предыдущей работой был причудливый психологический хоррор «Лекарство от счастья», вышедший в далеком 2017 году, так что будем надеяться, что творческий отпуск продолжительностью почти в десятилетие пошел киноделу на пользу.

В главной роли бьющего тревогу «бездомного» выступил Сэм Рокуэлл, который уже имеет за плечами неоспоримый фантастический хит, где также фигурировал ИИ — конечно, речь идет о «Луне» (2009). Мировая премьера состоялась на прошлогоднем Fantastic Fest, и критики остались в восторге — на момент написания текста Rotten Tomatoes сообщает о 93% положительных рецензий на основе тех 43 обзоров, что сейчас опубликованы в медиа.

«Проект «Аве Мария» / Project Hail Mary

Дата выпуска: 20 марта

Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер

В ролях: Райан Гослинг, Сандра Хюллер, Милана Вайнтруб, Кен Люн, Лайонел Бойс

Жанр: научная фантастика

Релиз: кинотеатры

Школьный учитель Райланд Грейс просыпается на космическом корабле в световых годах от Земли без малейшего понятия о себе или своей миссии. Память возвращается — и с ней осознание: он последний шанс человечества остановить угасание Солнца. Его оружие — наука, смекалка и… неожиданный союзник, который изменит все.

Сюжет ленты основан на романе «Проект «Радуйся, Мария» (2021) американского писателя Энди Вейера. Это тот самый человек, что написал «Марсианина», успешно экранизированного Ридли Скоттом. Оттуда же сюда перекочевал и сценарист Дрю Годдард. Что касается Райана Гослинга, то ему не привыкать совершать космические путешествия после «Первого человека» (2018), где актер исполнил роль Нила Армстронга.

«День истины» / Disclosure Day

Дата выпуска: 11 июня

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон, Колман Доминго, Уайатт Расселл, Элизабет Марвел

Жанр: научная фантастика

Релиз: кинотеатры

«Если бы вы узнали, что мы не одни во Вселенной, — если бы кто-то показал вам это, если бы доказал, — испугало бы это вас? Этим летом правда принадлежит семи миллиардам людей. Мы приближаемся к… Дню истины» — такой вот довольно расплывчатый, но от того не менее интригующий синопсис получил новый научно-фантастический фильм, посвященный внеземному разуму, от Стивена Спилберга.

Собственно Спилбергу и принадлежит весь замысел, а воплощать его на бумаге взялся Дэвид Кепп, с которым именитый постановщик не один блокбастер снял — среди совместных проектов вспоминаем первые два «Парка Юрского периода» (1993, 1997), «Войну миров» (2005) и «Индиану Джонса и королевство хрустального черепа» (2008). А для композитора Джона Уильямса это вообще будет аж тридцатое сотрудничество с маэстро.





«Одиссея» / The Odyssey

Дата выпуска: 16 июля

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Люпита Нионго, Шарлиз Терон, Зендея, Джон Бернтал, Джон Легуизамо, Эллиот Пейдж, Химеш Патель, Саманта Мортон, Миа Гот, Космо Джарвис

Жанр: эпический фэнтезийный боевик

Релиз: кинотеатры

Это история о легендарном царе Итаки Одиссее, стремящемся воссоединиться со своей женой Пенелопой. В ней описываются его встречи с причудливыми мифическими существами, такими как циклоп Полифем, сирены и богиня-ведьма Цирцея, во время его долгого и опасного путешествия домой после Троянской войны.

Вряд ли новый эпик от Кристофера Нолана нуждается в дополнительном пиаре, поскольку «Одиссея» и без того кажется самым амбициозным проектом в карьере оскароносного английского режиссера. С таким мощным набором исполнителей и $250 млн бюджета в придачу не страшно и классику мировой литературы переносить на экран.

Тем более что снималось все на новую 70-мм пленочную камеру IMAX, созданную специально по заказу Нолана. Пропустить это неприлично дорогое и размашистое действо на большом экране (конечно, если есть возможность посетить кинотеатр), будет преступлением против кинематографа.





«Созвездия Большого пса» / The Dog Stars

Дата выпуска: 27 августа

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Маргарет Куолли, Джейкоб Элорди, Джош Бролин, Гай Пирс, Бенедикт Вонг

Жанр: постапокалиптическая научная фантастика

Релиз: кинотеатры

Сюжет основан на одноименном романе (2012) американского писателя Питера Геллера. Действие фильма разворачивается после пандемии вирусного заболевания, едва не уничтожившего человечество. В центре повествования находится гражданский пилот Хиг и суровый бывший морпех Бэнгли, которые сталкиваются с враждебно настроенными захватчиками, но не оставляют надежд на лучшую жизнь за пределами своего нынешнего жилища.





После затяжных блужданий по историческим эпохам в «Последней дуэли» (2021), «Доме Гуччи» (2021), «Наполеоне» (2023) и «Гладиаторе 2», Ридли Скотт возвращается к жанру фантастики, на этот раз постапокалиптической. Подкрепляется она классным актерским составом. Как считаете, способен дед еще чем-то удивить, или все же лучше бы почивал себе на лаврах?

«Диггер» / Digger

Дата выпуска: 1 октября

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту

В ролях: Том Круз, Сандра Хюллер, Джон Гудман, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс, Софи Уайлд, Риз Ахмед, Эмма Д’Арси, Роберт Джон Берк, Берн Горман, Пип Торренс

Жанр: чёрная комедия

Релиз: кинотеатры





Самый влиятельный человек в мире берется за отчаянную миссию (ну, кто бы сомневался), чтобы доказать, что он спаситель человечества, прежде чем вызванная им же катастрофа не уничтожит все.

«Диггер» станет первым англоязычным проектом Алехандро Гонсалеса Иньярриту со времен «Легенды Хью Гласса», а с тех пор прошло, на минуточку, 10 лет. Том Круз настолько приучил всех нас к своим «Миссиям», что аж не верится, что он наконец-то появится в роли кого-то, кто не является Итаном Хантом. За камерой по эту сторону экрана будет находиться давний соратник Иньярриту, оскароносный оператор Эммануэль Любецки.

«Дюна: Часть третья» / Dune: Part Three

Дата выпуска: 18 декабря

Режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Роберт Паттинсон, Ребекка Фергюсон

Жанр: эпическая космическая опера

Релиз: кинотеатры





К своей кульминации добирается эпическая кинотрилогия Дени Вильнева «Дюна», основанная на романах Фрэнка Герберта из цикла «Хроники Дюны». Третий фильм будет снят по мотивам второй книги масштабной эпопеи «Мессия Дюны», увидевшей свет в 1969 году. События будут происходить через 12 лет после того, как Пол Атрид занял престол императора.

Напомним, предыдущий фильм «Дюна: Часть вторая» вышел на экраны в феврале 2024-го года и заработал в прокате более $700 млн. Ну и как тут не вспомнить, что выход ленты запланирован на тот же день, что и премьера «Мстителей: Восхождение Доктора Дума». Впрочем, в конце прошлого года стало известно, что Warner Bros. не собирается переносить релиз. Более того, также сообщалось, что марвеловский блокбастер фактически будет лишен показов в IMAX, поскольку именно «Дюна» забронировала все экраны на 3 недели вперед.





Интересно, чем в итоге обернется для мэйджоров эта голливудская заруба. Пожалуй, всем чем угодно, но явно не новым Барбенгеймером. Поэтому запасаемся попкорном и вне залов кинотеатров.

«Мстители: Восхождение Доктора Дума» / Avengers: Doomsday

Дата выпуска: 18 декабря

Режиссеры: Джо Руссо, Энтони Руссо

В ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Летиция Райт, Пол Радд, Уайатт Расселл, Симу Лю, Флоренс Пью, Льюис Пуллман, Дэнни Рамирес, Джозеф Куинн, Дэвид Харбор, Уинстон Дюк, Ханна Джон-Кеймен, Том Хиддлстон, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Ребекка Ромейн, Джеймс Марсден, Ченнинг Татум

Жанр: эпический супергеройский экшн

Релиз: кинотеатры





Через 14 месяцев после событий фильма «Громовержцы» Мстители, воины Ваканды, Фантастическая четверка, Новые Мстители, «оригинальные» Люди Икс и еще бог знает кто объединяют усилия, чтобы противостоять Доктору Думу.

Даже те, кто на дух не переносит супергероику, пожалуй, в курсе, что марвеловский конвейер давно дал сбой. Так что Кевин Файги и компания принялись срочно возвращать тех, кто когда-то приносил золотые яйца. Причем это касается не только старых знакомых, таких как, например, Капитан Америка в исполнении Криса Эванса, но и старых-старых персонажей, вроде оригинальной команды Людей Икс. Студия, кажется, пыталась привлечь всех, кого только можно — даже почтенных дедов Патрика Стюарта и Иена Маккеллена удалось затянуть на съемочную площадку.

С одной стороны такой замес действительно выглядит многообещающе. С другой — встает логичный вопрос, что они будут делать дальше, после больших кроссоверов, чтобы не допустить того, что произошло после Таноса? Может, самое время подумать об объединении со вселенной DC?





«Вервульф» / Werwulf

Дата выпуска: 25 декабря

Режиссер: Роберт Эггерс

В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо, Ральф Айнесон, Бодхи Рэй Бретнах

Жанр: исторический фолк-хоррор

Релиз: кинотеатры

В Англии XIII века таинственное существо блуждает по туманной сельской местности, и именно тогда для жителей деревни местный фольклор превращается в ужасную реальность.

После «Носферату» (2025) хоррормейкер Роберт Эггерс продолжает заниматься тем, что у него так здорово получается — только на этот раз героем жуткого повествования станет не вампир, а оборотень. Также из предыдущей ленты режиссера сюда перекочевали Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо и Ральф Айнесон, плюс увидим в кадре и юную ирландскую актрису Бодхи Рэй Бретнах, о которой мы вспоминали буквально на прошлой неделе в обзоре боевика «Одиночка».

Как отметил сам Эггерс, текущий сценарий стал самым мрачным среди тех, над которыми он когда-либо работал.

«Приключения Клиффа Бута» / The Adventures of Cliff Booth

Дата выпуска: неизвестна

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Брэд Питт, Элизабет Дебики, Скотт Каан, Карла Гуджино, Ягья Абдул-Матин II, Джейби Тадена, Холт Маккелени, Карен Карагулян, Тимоти Олифант, Питер Веллер

Жанр: комедийная драма

Релиз: Netflix

1977 год, Лос-Анджелес. Бывший каскадер Клифф Бут переквалифицируется в фиксера для голливудской элиты.

Не трудно догадаться, что «Приключения Клиффа Бута» является продолжением истории «Однажды в … Голливуде» (2019) Квентина Тарантино, но на этот раз все камеры будут направлены на персонажа Брэда Питта. Сам метр от постановки отказался, ограничившись написанием сценария, поэтому в режиссерское кресло устроился Дэвид Финчер. Бюджет ленты составляет $200 млн, что делает проект одним из самых масштабных в его карьере. Поскольку права на сценарий за кругленькую сумму были приобретены всемогущим Netflix, то и посмотреть ленту, соответственно, можно будет на стриминговом сервисе. Напомним, что Финчер выпустил там уже 2 фильма — «Манка» (2020) и «Убийцу» (2023).

Брэд Питт возвращается к титульной роли, тогда как Леонардо Ди Каприо, похоже, не появится даже в камео. Также увидим и Тимоти Олифанта, который играл актера Джеймса Стейси в оригинальной ленте. Именно роль Клифа Бутта принесла первый и пока единственный актерский «Оскар» Питту, поэтому вовсе неудивительно, что голливудская звезда выразил желание еще раз примерить желтую рубашку и обзавестись прической аля 70-е. Не забываем и о плодотворном сотрудничестве Финчера и Питта в прошлом, ибо культовые «Семь» (1995), «Бойцовский клуб» (1999) и рейтинговая «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008) занимают видное место в фильмографиях обоих.

Пишите в комментариях, какие из приведенных выше фильмов вы ждете больше всего, и почему. А также поделитесь названиями тех картин, которые, на ваш взгляд, никак нельзя пропустить в 2026 году.