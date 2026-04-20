Disney показала больше "Ваяны" / Moana: Джонсон рассказал, что роднит его с Мауи

София Шадрина

Disney показала більше "Ваяни" / "Moana": Джонсон розповів, що ріднить його з Мауї / YouTube

На CinemaCon Disney показала расширенный фрагмент живой «Ваяны» — и Дуэйн Джонсон лично вышел на сцену объяснить, почему эта роль для него не просто работа.

Джонсон озвучивал Мауи еще в анимационном оригинале 2016 года, и теперь впервые сыграет полубога в полном метраже. На сцене он рассказал, что образ персонажа частично базируется на его реальном деде — самоанском реслере Питере «Верховном Вожде» Маиви. Актер достал смартфон и показал аудитории фото Маиви; зал отреагировал аплодисментами на сходство.

«Анимированная версия стала для нас, полинезийцев, удивительным опытом. Мауи со мной уже более десятилетия, и возможность оживить этого могущественного и уязвимого полубога значит для меня чрезвычайно много», — сказал Джонсон.

Перед представлением Кэтрин Лага’аи, которая сыграет Ваяну, Джонсон произнес отдельную речь о роли своего персонажа.


«Героиня нашей истории — не принцесса, она воин. Все мужчины любого возраста должны поддерживать и отстаивать женщин. Вот как выглядит настоящая маскулинность», — заявил он.

По его словам, задача Мауи — направлять и вдохновлять Ваяну, а не доминировать в сюжете. Лага’аи — самоанка по происхождению, как и сам Джонсон, что добавляет проекту аутентичности. Режиссер картины — Томас Кейл, известный прежде всего бродвейской постановкой «Гамильтона».

Живая «Ваяна» выходит 10 июля 2026 года, и студия ждет от нее большего, чем просто кассовых сборов. Оригинальный мультфильм собрал $680 млн в мировом прокате, но по-настоящему взорвался на Disney+, где остается одним из самых популярных тайтлов стриминга. «Ваяна 2», изначально разработанная для платформы, попала в кинотеатры и преодолела миллиардную отметку.

В то же время Disney хорошо помнит, что живые ремейки работают неровно. «Белоснежка» с бюджетом $270 млн стартовала с катастрофическими $87 млн в глобальном прокате — частично из-за скандалов вокруг исполнительницы главной роли и отсутствия культурной актуальности первоисточника 1937 года.


Зато «Лило и Стич» уверенно пересек миллиардную отметку: оригинал 2002 года до сих пор живет в сердцах зрителей «Ваяна» ближе ко второму сценарию — бренд свежий, аудитория лояльная. Но не рано ли возвращаться на остров Мотунуи сразу после анимационного сиквела — вопрос, ответ на который студия узнает только на кассе.

Вышел трейлер игровой «Ваяны / Moana»: Дуэйн Джонсон выглядит фактурно, но критиков не впечатлил

Источник: Variety

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
