Джордж Мартин рассказал об анимационных сериалах вокруг «Игры престолов» и похвалил «Голубоглазого самурая»

Создатель «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин обратил внимание на аниме Netflix «Голубоглазый самурай». В блоге он похвалил работу Эмбер Ноидзуми и Майкла Грина. Находясь в хорошем настроении, Мартин также сообщил о запланированных анимационных фильмах в мире «Игры престолов».

«Голубоглазый самурай» очень особенный, и он великолепен. Даже если вы обычно не смотрите аниме, попробуйте. Это ошеломляюще. Если вам нравятся мои собственные произведения, я думаю, это вам понравится», — написал Мартин.

«Так случилось, что мы с HBO имеем собственные анимационные проекты, действие которых происходит в мире «Песни льда и пламени». Ни один из них еще не получил зеленого света, но я думаю, что мы приближаемся к следующему шагу с несколькими».

Отец Вестероса рассказал, что, к сожалению, два из четырех проектов были отложены. Хотя он продолжает работать над еще двумя оставшимися анимационными проектами, Мартин также рассказал о том, что его ранее анонсированный сериал «Морской змей» также будет превращен в анимацию.

«Мы перенесли «Девять путешествий», наш сериал о легендарных путешествиях «Морского змея» из живого действа в анимацию. Этот шаг я полностью поддерживаю. Бюджетные ограничения, вероятно, сделали бы живую версию очень дорогой, поскольку половина шоу происходила в море, и необходимость еженедельно создавать другой порт, от Дрифтмарка до Леса, Островов Василиска, Волантиса и Карта… ну, дальше и дальше и дальше. Там есть весь мир. И у нас гораздо больше шансов показать это все с помощью анимации. Поэтому у нас сейчас три анимационных проекта».

Названия и сюжеты двух остальніх мультсериалов остаются в секрете. В течение многих лет сообщалось о многочисленных проектах вокруг «Игры престолов», от «Блошиного дна» до сериала «10 000 кораблей» и других. Тем временем, премьера второго сезона сериала «Дом дракона» запланирована на начало лета 2024 года.