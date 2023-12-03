«Дом дракона»: в трейлере второго сезона приквела «Игры престолов» война и много коронованных особ

Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов», в котором рассказывается о кровавой и жестокой войне. «Дом дракона» выйдет на HBO летом 2024 года.

Трейлер начинается со слов Отто Хайтауэра: «в течение часов после смерти короля Визериса были допущены ошибки». В общем, сюжет сериала можно считать известным, поскольку он базируется на уже написанных книгах Джорджа Мартина. Новые восемь эпизодов, которые будут составлять второй сезон «Дома Дракона», действительно покажут нам начало жестокой гражданской войны между Таргариенами, которая станет известной как «Танец драконов».

HBO Max представил новых участников сериала, среди которых Клинтон Либерти в роли Аддама из Халла, Джейми Кенна в роли сэра Альфреда Брума, Киран Бью в роли Хью, Том Беннетт в роли Ульфа, Том Тейлор в роли лорда Крэгана Старка и Винсента Ригана в роли сэра Рикарда Торна. Ранее анонсированный новый актерский состав второго сезона включает Абубакара Салима в роли Алина из Халла, Гейл Ранкин в роли Элис Риверс, Фредди Фокса в роли сэра Гвейна Хайтауэра и Саймона Рассела Билла в роли сэра Саймона Стронга.

Также были опубликованы новые постеры, которые вы видите на обложке, с Элисент Хайтауэр в исполнении Оливии Кук и Рейнирой Таргариен, воплощенной Эммой д’Арси – двумя бывшими лучшими подругами, которые теперь руководят двумя вражескими лагерями, соревнующимися за Железный трон.

Официальной даты выхода второго сезона «Дома Дракона» еще нет, новые материалы называют окном релиза лето 2024 года.

Источник: IGN