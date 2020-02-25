Эдвард Сноуден одобряет. Еврокомиссия рекомендует своим сотрудникам переходить на защищенный мессенджер Signal
Для повышения безопасности коммуникаций Европейская комиссия рекомендовала своим сотрудникам переходить на приложение для обмена мгновенными сообщениями Signal. Издание Politico сообщает, что ранее в этом месяце Еврокомиссия разослала соответствующее сообщение по внутренним каналам, в котором говорилось, что мессенджер был выбран из-за сквозного шифрования и открытого исходного кода. Последнее, в отличие от других подобных программ, позволяет исследовать приложение на наличие шпионских модулей.
Signal не будет использоваться для всех видов коммуникаций. Должностные лица Еврокомиссии по-прежнему обязаны использовать зашифрованные электронные письма для обмена незасекреченной, но конфиденциальной информацией. Секретные документы подпадают под более строгие правила безопасности. Использование Signal в основном рекомендовано для связи между сотрудниками и людьми за пределами организации.
Такая инициатива возникла в тот момент, когда ЕС пытается усилить свои стандарты кибербезопасности после серии громких инцидентов. В июне 2018 года представительство ЕС в Москве подверглось кибератаке: хакеры, предположительно, взломали два компьютера с целью кражи дипломатической информации. Позже в том же году сеть дипломатических коммуникаций ЕС была взломана. Согласно официальным заявлениям, тот случай продемонстрировал «крайне плохой уровень защиты.
Еврокомиссия – не единственный правительственный орган, который рекомендовал своим сотрудникам перейти на Signal. В декабре прошлого года Консервативная партия Великобритании советовала своим представителям использовать Signal вместо WhatsApp. Ходили слухи, что это из-за функции секретных чатов с исчезающими сообщениями, чтобы предотвратить утечки. Однако в партии заявили, что это из-за количества депутатов, которое превысило максимально допустимый размер группы в WhatsApp.
Signal считается одним из самых безопасных приложений для обмена сообщениями. В отличие от WhatsApp, он не хранит метаданные сообщений и не использует облачное хранилище для резервного копирования сообщений. В своё время его рекомендовал Эдвард Сноуден.
Источник:The Verge