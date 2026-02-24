Экс-король "плазмы" Panasonic прекращает производство телевизоров

Компания Panasonic объявила, что прекращает производство телевизоров. Бренд перейдет под контроль китайской Skyworth.
Skyworth, бренд телевизоров со штаб-квартирой в Шэньчжэне, возьмет на себя производство, продажи и маркетинг телевизоров марки Panasonic. Компания утверждает, что входит в «тройку ведущих поставщиков платформы Android TV». В июле исследовательская фирма Omdia сообщила, что Skyworth была одним из пяти ведущих ТВ-брендов по выручке в первом квартале 2025 года; однако не смогла регулярно удерживать эту позицию.
«Согласно договору, новый партнер будет руководить продажами, маркетингом и логистикой во всем регионе», — говорится в заявлении представителя Panasonic. «Panasonic будет предоставлять экспертизу и гарантию качества для поддержки своих аудиовизуальных стандартов. Топовые OLED-модели будут разрабатываться совместно».
В Panasonic добавили, что продолжат поддержку «всех телевизоров бренда, проданных до марта 2026 года», а также тем, что будут доступны в продаже до апреля. Телевизоры Panasonic, изготовленные Skyworth, будут продаваться в США и Европе. Во втором регионе компания стремится достичь двузначной доли рынка.
12 лет борьбы
Panasonic постепенно уменьшала свое присутствие на телевизионном рынке в течение последних 12 лет. В 2010-м, когда плазменные телевизоры все еще доминировали, компания контролировала 40,7% рынка плазменных панелей, опережая Samsung (33,7%) и LG (23,2%).
Однако уже через три года Panasonic прекратила производство плазменных телевизоров, объясняя это ростом популярности LCD-панелей и экономическими трудностями после банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers. К тому времени производство плазменных моделей уже несколько лет не приносило прибыли. С 2014 года Panasonic начала сворачивать ТВ-бизнес в США и к 2016-му полностью вышла с рынка.
В 2021-м компания объявила, что передаст производство телевизоров на аутсорс, но не раскрывала партнера. В 2024-м она вернулась в США с LED и Mini LED телевизорами, как «полностью разработанными в Японии». Однако уже через год президент Panasonic Юки Кусуми заявил, что компания «готова продать» свой телевизионный бизнес «при необходимости».
Япония без телевизоров?
Новое соглашение со Skyworth позволяет Panasonic существенно сократить ресурсы, затраченные на производство, и в то же время сохранить присутствие бренда на рынке. Главное в этой новости то, что Япония практически потеряла собственное производство телевизоров. Ранее из бизнеса вышли Sharp, Toshiba, Hitachi и Pioneer, а в начале года Sony продала 51% подразделения телевизоров TCL, так же компании из Китая.
Чтобы несколько смягчить удар, Panasonic параллельно с заявлением представила два прототипа OLED-телевизоров, в частности модель с новейшей панелью Tandem WOLED от LG Display. Поэтому новые дизайны телевизоров бренда будут, но уже в «китайской версии».
