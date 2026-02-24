Экс-король "плазмы" Panasonic прекращает производство телевизоров

Компания Panasonic объявила, что прекращает производство телевизоров. Бренд перейдет под контроль китайской Skyworth.





Skyworth, бренд телевизоров со штаб-квартирой в Шэньчжэне, возьмет на себя производство, продажи и маркетинг телевизоров марки Panasonic. Компания утверждает, что входит в «тройку ведущих поставщиков платформы Android TV». В июле исследовательская фирма Omdia сообщила, что Skyworth была одним из пяти ведущих ТВ-брендов по выручке в первом квартале 2025 года; однако не смогла регулярно удерживать эту позицию.

«Согласно договору, новый партнер будет руководить продажами, маркетингом и логистикой во всем регионе», — говорится в заявлении представителя Panasonic. «Panasonic будет предоставлять экспертизу и гарантию качества для поддержки своих аудиовизуальных стандартов. Топовые OLED-модели будут разрабатываться совместно».

В Panasonic добавили, что продолжат поддержку «всех телевизоров бренда, проданных до марта 2026 года», а также тем, что будут доступны в продаже до апреля. Телевизоры Panasonic, изготовленные Skyworth, будут продаваться в США и Европе. Во втором регионе компания стремится достичь двузначной доли рынка.

12 лет борьбы

Panasonic постепенно уменьшала свое присутствие на телевизионном рынке в течение последних 12 лет. В 2010-м, когда плазменные телевизоры все еще доминировали, компания контролировала 40,7% рынка плазменных панелей, опережая Samsung (33,7%) и LG (23,2%).





Однако уже через три года Panasonic прекратила производство плазменных телевизоров, объясняя это ростом популярности LCD-панелей и экономическими трудностями после банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers. К тому времени производство плазменных моделей уже несколько лет не приносило прибыли. С 2014 года Panasonic начала сворачивать ТВ-бизнес в США и к 2016-му полностью вышла с рынка.

В 2021-м компания объявила, что передаст производство телевизоров на аутсорс, но не раскрывала партнера. В 2024-м она вернулась в США с LED и Mini LED телевизорами, как «полностью разработанными в Японии». Однако уже через год президент Panasonic Юки Кусуми заявил, что компания «готова продать» свой телевизионный бизнес «при необходимости».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Япония без телевизоров?

Новое соглашение со Skyworth позволяет Panasonic существенно сократить ресурсы, затраченные на производство, и в то же время сохранить присутствие бренда на рынке. Главное в этой новости то, что Япония практически потеряла собственное производство телевизоров. Ранее из бизнеса вышли Sharp, Toshiba, Hitachi и Pioneer, а в начале года Sony продала 51% подразделения телевизоров TCL, так же компании из Китая.

Чтобы несколько смягчить удар, Panasonic параллельно с заявлением представила два прототипа OLED-телевизоров, в частности модель с новейшей панелью Tandem WOLED от LG Display. Поэтому новые дизайны телевизоров бренда будут, но уже в «китайской версии».

Источник: Arstechnica