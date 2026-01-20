Телевизоры Sony будет производить TCL: компания получит 51% акций

Новости IT-бизнес 20.01.2026 comment views icon

Sony и TCL создают компанию, в которой 51% акций будет принадлежать китайскому производителю. Совместное предприятие будет производить и продавать телевизоры под брендами Sony и Bravia по всему миру.

В СП Sony получит 49% акций, новообразованное предприятие будет руководить всем бизнесом, от разработки и дизайна продуктов до производства, продажи и логистики телевизоров и пользовательской аудиотехники. Компании планируют завершить заключение окончательных и обязательных к исполнению соглашений до марта, новая компания начнет работу в апреле 2027 года, в случае одобрения сделки регуляторами и выполнения других сопутствующих требований.

Как отмечает Nikkei Asia, сделка состоялась на фоне обострения конкуренции на мировом рынке телевизоров, которое происходит несмотря на рост спроса на большие экраны с высоким разрешением. Китайские производители, как TCL, Hisense и Xiaomi, агрессивно расширяют деятельность за рубежом, увеличивая доли рынка. Замедление роста на развитых рынках усилило ценовую конкуренцию, что привело к снижению маржи японских и южнокорейских брендов. Это заставило многие компании пересмотреть свои бизнес-модели и реструктуризировать деятельность, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Японские производители, которые когда-то доминировали на мировом рынке телевизоров, в последнее время постепенно выходили из этого бизнеса. Sharp перешла под контроль тайваньской Hon Hai Precision Industry, также известной как Foxconn, в 2016 году после трудностей в своем телевизионном бизнесе. Toshiba продала свое телевизионное подразделение китайской Hisense в 2018 году. Hitachi отказалась от продажи телевизоров на внутреннем рынке в 2018 году. Panasonic также решила прекратить производство телевизоров, с отказом от производства в Японии, Индии, Вьетнаме и Бразилии в 2021 году, а также в Европе в 2022 году.

В последнее время Sony превращается из традиционного производителя электроники в мирового гиганта развлечений и контента, поскольку маржа производства и продажи оборудования оказывается под давлением рынка. Компания использует свою интеллектуальную собственность в играх, фильмах и стриминговых платформах для роста. В то же время телевизионный и аудиобизнес японской группы сокращается, а доход от сегмента дисплеев, включая телевизоры и домашние проекторы, упал на 10% за год.

TCL Electronics является частью китайской группы TCL Technology Group. Компания производит телевизоры и другую электронику, а также занимается интернет-бизнесом. Председатель ее правления Ду Хуан заявил, что партнерство объединит сильные стороны Sony и TCL для создания «мощной платформы для устойчивого роста».

