А поговорить? YouTube запустил "разговорный ИИ" на телевизорах

А поговорити? YouTube запустив "розмовний ШІ" на телевізорах

Google тестирует функцию разговорного ИИ в собственных приложениях YouTube для телевизоров.


Разговорный ИИ представлен функцией «Задать вопрос» в поле под видео. Он также доступен на вебсайте YouTube и в мобильных приложениях. Теперь на YouTube для телевизоров также появится функция «Задать вопрос». Это можно будет делать с помощью микрофона. Gemini в фоновом режиме будет отвечать на вопросы.

В Google объясняют, что сейчас тестируют эту функцию на телевизорах, игровых консолях и стриминговых устройствах. Для получения доступа во время просмотра видео необходимо нажать «Задать вопрос» после чего активируется ИИ-ассистент. Выбрав один из предложенных вариантов, необходимо использовать микрофон, чтобы задать вопрос.

Если на пульте от телевизора есть кнопка для управления микрофоном, ее также можно использовать для активации разговорного ИИ-ассистента и задавать ему вопросы. Можно, например, спрашивать об определенных кулинарных рецептах, или справочную информацию о просматриваемом медиаконтенте. Сейчас инструмент доступен только на английском, хинди, португальском и корейском языках в некоторых регионах.


Ранее ITC сообщал, что новый инструмент превращает YouTube в безлимитное хранилище. Тем временем сервис закрыл комментарии и описания видео для людей с блокировщиками рекламы. Жалобы указывают, что ограничение связано не только с отображением комментариев. Некоторые пользователи также не видят описаний под видео. Что интересно, такая ситуация касается даже части подписчиков YouTube Premium.

Ранее YouTube уже выводил предупреждения с требованием отключить блокировку рекламы, а также ограничивал доступ к платформе через отдельные браузеры со встроенными механизмами фильтрации рекламы. Кроме того,сервис закрывал лазейки для фонового воспроизведения без оформления Premium.

Перегляди YouTube на ПК впали на 50%: блокувальники реклами під підозрою

Источник: 9to5google

