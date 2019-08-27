Эксперимент с одиночным атомом исключает теорию тёмной энергии как «пятой» фундаментальной силы





Данные, полученные в 1990-х годах телескопом «Хаббл», показали, что расширение Вселенной происходит быстрее, чем это было ранее. Учёные предположили, что в пространстве должно быть нечто такое, что заставляет этот процесс ускоряться. Они назвали это тёмной энергией, и спустя десятилетия мы всё ещё мало понимаем, что она из себя представляет.

Одно из возможных объяснений этого явления заключается в том, что тёмная энергия представляет собой «пятую силу», действующую на материю, наряду с гравитационной, электромагнитной, сильной и слабой ядерными силами. Недавно команда учёных из Имперского колледжа Лондона решила проверить эту теорию, проведя эксперимент на отдельных атомах. Согласно предположению, «пятая сила» становится слабее в местах, где присутствует больше материи (противоположно гравитационной силе). Если бы это было так, то тёмная энергия присутствовала бы в космическом пространстве, где царит вакуум.

Учёные использовали прибор, называемый атомным интерферометром, чтобы обнаружить любые дополнительные силы, которые могут воздействовать на атом. Они поместили небольшую металлическую сферу в вакуумную камеру и позволили атомам свободно падать через камеру. В теории, если бы на атомы действовала «пятая сила», они слегка изменили бы траекторию пути, проходя через сферу. Но ничего подобного обнаружено не было. Это означает, что физики могут исключить целый класс моделей, определяющих тёмную энергию как «пятую силу», и сосредоточиться на других моделях, чтобы объяснить это таинственное явление.

Самое забавное, что относительно простой эксперимент, проведенный на столе в одном из лондонских подвалов, позволил узнать кое-что важное об эволюции Вселенной.

Источник: Engadget