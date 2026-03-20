Не "Звездные войны", а "бои ленивцев": в США тестируют спутники для сражений в космосе

Американский стартап True Anomaly строит боевые спутники для реального орбитального противостояния. Космические битвы будущего не будут иметь ничего общего со «Звездными войнами» — они будут медленными, мозговыми и клинически точными, как старый триллер об убийце и его добыче.





Главный продукт компании — аппарат Jackal, размером с холодильник: летающий топливный бак с 20 двигателями, сенсорами и автономным ПО. Он способен маневрировать в любом направлении, отслеживать цели на больших скоростях сближения и выполнять миссии от НОО (низкой опорной орбиты) к геосинхронной орбите.

«Я основал True Anomaly потому, что мне не хватало инструментов, в которых нуждался я и мои коллеги, чтобы выполнять свою работу как специалисты по орбитальной войне, в погонах», — объяснил соучредитель и CEO Эвен Роджерс.

True Anomaly привлекла $400 млн инвестиций, в том числе от фонда, соучредителем которого является вице-президент Джей-Ди Вэнс. Компания уже выиграла контракт на миссию Victus Haze: Jackal будет играть роль спутника-противника, Rocket Lab запустит второй аппарат, чтобы его догнать, — имитация реальной угрозы на орбите. Компания провела два тестовых полета, третий — через несколько месяцев. В Денвере уже готовы производить 50 аппаратов в год.

«Мы хотим снизить стоимость единицы до уровня, который позволит закупить необходимое количество аппаратов для нужной силовой структуры — и построить их очень быстро, чтобы ответить на угрозу», — сказал Роджерс.

По данным Reuters, True Anomaly также получила контракт на разработку прототипов перехватчиков для системы «Золотой купол». Кроме того, компания претендует на программу RG-XX — расширение флота инспекционных спутников на ГСО с менее чем 10 до десятков единиц.





«Где мы сейчас в космической войне — очень похоже на то, где было превосходство в воздухе в 1930-х годах. Не было коммерческого применения для P-51. Миссия определяет конструкцию», — считает Роджерс.

Название компании — не маркетинговая выдумка, а термин из орбитальной механики: «истинная аномалия» определяет точное положение объекта на орбите в конкретный момент времени. Аппарат назван Jackal — «Шакал» — в честь фильма 1973 года «День Шакала»: медленного политического триллера, где убийца методично, неделями готовится убить президента Франции, с запасными планами для запасных планов, а полицейский комиссар так же методично его преследует.

Именно так, считает Роджерс, будет выглядеть космическая война: не секунды и взрывы, а клиническая точность и длинные циклы планирования. Для него, бывшего офицера подразделения «космических агрессоров» ВВС, это не просто метафора: знать, где именно находится цель — и есть суть миссии. До основания компании в 2022 году он обучал пилотов и операторов тому, как противостоять «мыслящему противнику» — так же, как инструкторы в «Топ Гане» спарринговали с курсантами, играя роль врага.

«Космические агрессоры имеют задачу изучать и воспроизводить угрозы для обучения, а иногда и для испытаний. Когда я был агрессором, моей работой было учить сообщество ВВС и космических операций тому, как иметь дело с мыслящим противником», — рассказал Роджерс.

Программная платформа Mosaic управляет аппаратами, планирует траектории и координирует действия в реальном времени по принципу «человеческое командование — машинное управление». Роджерс описывает это как «кабину пилота, но также подход в стиле «Игры Эндера»». Что касается самого понятия «воздушный бой в космосе» — CEO предлагает другой термин:

«Может, не dogfight. Может, sloth fight — бой ленивцев. Темп медленнее, относительные скорости меньше».

В прошлом месяце штаб-квартиру компании в Колорадо посетил министр обороны Пит Хегсет во время тура по оборонным подрядчикам. Его месседж совпал с тем, что слышит вся отрасль: больше производства, быстрее, по более низкой цене. Интерес Пентагона к финансированию исследований угасает — он хочет покупать готовые решения. True Anomaly именно на это и делает ставку: разрабатывать продукт за собственные средства, доводить до серийной готовности, а затем получать контракты с фиксированной ценой.

«Мы тратим собственный частный капитал на строительство продуктов для превосходства в космосе, чтобы Космические силы могли немедленно закупать единицы возможностей, а не платить за НИОКР», — подчеркнул Роджерс.

Версия Jackal для ГСО будет обеспечивать запас скорости до 1000 м/с против 800 м/с в базовой версии для НОО, а компания планирует расширить линейку платформ — больших и меньших, с оптическими сенсорами, лидарами и радарами собственной разработки. Месяц остается темой, которую Роджерс комментировать отказался.

True Anomaly — чистая оборонная ставка: никаких коммерческих применений, никакого двойного назначения. Компания уже считает себя целью шпионажа наравне с Northrop и Lockheed и соответственно инвестирует в защиту. Если ее модель сработает — дешевые, массовые, маневренные боевые аппараты вместо дорогих единичных — True Anomaly может сделать для Космических сил то, что SpaceX сделала для запусков.

Источник: ArsTechnica