Экспорт украинских IT-услуг упал до самого низкого уровня с начала войны

В августе 2024 года экспорт украинских IT-услуг составил $507 млн. Это на $38 млн (или 6,97%) меньше, чем в июле этого года ($545 млн). Таким образом, август продемонстрировал наименьший показатель экспорта IT-услуг из Украины за первые восемь месяцев 2024 года.

В то же время это самый низкий уровень с начала полномасштабного российского вторжения. Предыдущий минимум был зафиксирован в январе 2024 года — $508 млн.

Вместе с тем, экспорт ІТ-услуг обеспечил примерно 37% общего экспорта из Украины в августе 2024 года, который составил $1,37 млрд.

За все прошедших восемь месяцев 2024 года объем экспорта IT-услуг из Украины составил $4,26 млрд. Это меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Тогда этот показатель составлял $4,5 млрд.

Основными странами-партнерами Украины в экспорте ІТ-услуг остаются США, Великобритания, Мальта, Кипр и Израиль.

Страна-партнер Объем экспорта ІТ-услуг в июле 2024 года (млн долларов) Объем экспорта ІТ-услуг в августе 2024 года (млн долларов) Объем экспорта ИТ-услуг в августе 2023 года (млн долларов) США 198 184 218 Великобритания 50 53 59 Мальта 37 38 46 Кипр 36 30 30 Израиль 19 26 24 Швейцария 22 20 22 Германия 23 24 24 Эстония 14 12 13 Польша 15 15 11 Канада 15 7 8

Стоит отметить, в 2022 году ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления для украинской экономики на рекордные $7,34 млрд. По сравнению с довоенным 2021 годом объем экспорта увеличился на $400 млн. Однако уже в 2023 году экспорт украинских IT-услуг уменьшился на 8,4% — до $6,7 млрд.

Источник: AIN

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