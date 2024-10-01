Экспорт украинских IT-услуг упал до самого низкого уровня с начала войны

В августе 2024 года экспорт украинских IT-услуг составил $507 млн. Это на $38 млн (или 6,97%) меньше, чем в июле этого года ($545 млн). Таким образом, август продемонстрировал наименьший показатель экспорта IT-услуг из Украины за первые восемь месяцев 2024 года.
В то же время это самый низкий уровень с начала полномасштабного российского вторжения. Предыдущий минимум был зафиксирован в январе 2024 года — $508 млн.
Вместе с тем, экспорт ІТ-услуг обеспечил примерно 37% общего экспорта из Украины в августе 2024 года, который составил $1,37 млрд.
За все прошедших восемь месяцев 2024 года объем экспорта IT-услуг из Украины составил $4,26 млрд. Это меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Тогда этот показатель составлял $4,5 млрд.
Основными странами-партнерами Украины в экспорте ІТ-услуг остаются США, Великобритания, Мальта, Кипр и Израиль.
|Страна-партнер
|Объем экспорта ІТ-услуг в июле 2024 года (млн долларов)
|Объем экспорта ІТ-услуг в августе 2024 года (млн долларов)
|Объем экспорта ИТ-услуг в августе 2023 года (млн долларов)
|США
|198
|184
|218
|Великобритания
|50
|53
|59
|Мальта
|37
|38
|46
|Кипр
|36
|30
|30
|Израиль
|19
|26
|24
|Швейцария
|22
|20
|22
|Германия
|23
|24
|24
|Эстония
|14
|12
|13
|Польша
|15
|15
|11
|Канада
|15
|7
|8
Стоит отметить, в 2022 году ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления для украинской экономики на рекордные $7,34 млрд. По сравнению с довоенным 2021 годом объем экспорта увеличился на $400 млн. Однако уже в 2023 году экспорт украинских IT-услуг уменьшился на 8,4% — до $6,7 млрд.
Источник: AIN
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