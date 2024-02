Electronic Arts может анонсировать F1 24 уже на следующей неделе. Релиз, согласно утечке — 31 мая

Накануне начала сезона Формулы-1 2024 года произошла утечка об анонсе и дате выхода следующей игры о главной гоночной серии от Codemasters и Electronic Arts.

F1 24 выйдет 31 мая 2024 года, если верить инсайдеру billbil-kun. Это раньше, чем традиционный релиз для серии, ведь F1 23 и F1 22 выходили 16 июня и 1 июля соответственно. Этот шаг свидетельствует о желании Electronic Arts выпускать игры F1 ближе к реальному сезону, который начнется в следующие выходные.

