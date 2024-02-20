Electronic Arts может анонсировать F1 24 уже на следующей неделе. Релиз, согласно утечке — 31 мая

Накануне начала сезона Формулы-1 2024 года произошла утечка об анонсе и дате выхода следующей игры о главной гоночной серии от Codemasters и Electronic Arts.

F1 24 выйдет 31 мая 2024 года, если верить инсайдеру billbil-kun. Это раньше, чем традиционный релиз для серии, ведь F1 23 и F1 22 выходили 16 июня и 1 июля соответственно. Этот шаг свидетельствует о желании Electronic Arts выпускать игры F1 ближе к реальному сезону, который начнется в следующие выходные.

🏁 UPCOMING RELEASE 🏁 Here is the release date of the unannounced video game EA Sports F1 24 Check this out on our latest report including other news such as:

🗒️ Game Editions

💲 Pricing

⌛️ Announcement window

⌛️ Early access & pre-order details#F124https://t.co/ModZlQ4s7D — billbil-kun (@billbil_kun) February 16, 2024

Как и в случае с F1 23, те, кто оформит предзаказ на F1 24 Champions Edition, получат три дня раннего доступа, начиная с 28 мая. Кроме того, подписчики EA Play получат бесплатную десятичасовую пробную версию с 28 мая, согласно утечке.

Утечка указывает 27 февраля датой анонса, как раз накануне первого гран-при Бахрейна, которое продлится с 29 февраля по 2 марта. F1 23 была анонсирована 3 мая прошлого года.

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Ожидается, что цена на F1 23 останется на том же уровне, как и на F1 23: £59.99/€69.99/$69.99 за Standard Edition и £79.99/€89.99/$89.99 за Champions Edition на ПК. Что касается консолей, то ожидается, что Standard Edition будет стоить £69.99/€79.99/$69.99, а Champions Edition — £89.99/€99.99/$89.99.

Утечка не подтвердила, выйдет ли F1 24 на PS4 и Xbox One, но прошлогодняя игра вышла на консолях прошлого поколения, так что это вполне возможно (если не будет смены игрового движка). Поддержка PSVR 2 также не подтверждена.

Codemasters не подтвердила эти слухи, но billbil-kun до этого правильно указал дату выхода F1 23 и назвал EA Sports WRC еще до официальных анонсов, передаёт Racing Games.

Чего ждать от F1 24?

Активные игроки серии ждут хотя бы исправления багов, которые переходят из одной части игры в другую, но это маловероятно. Традиционно серия предлагает обновленный состав пилотов и автодромов, однако в этом году в реальной Ф1 не будет изменений по сравнению с прошлым годом, так что и здесь не будет изменений. Будут изменения в формате гоночного уикенда со спринтом, однако такие «мелочи» Codemasters ранее игнорировала. Видимо, будут обновления режима карьеры и My Team, а также новый контент «сюжетного режима» Braking Point.

Тем не менее, изменения могут прийти благодаря переходу на новый игровой движок, игры F1 от Codemasters разрабатывались на собственном движке EGO, начиная с F1 2010, поэтому переход на новый графический и физический движок для использования преимуществ консолей текущего поколения кажется следующим логичным шагом. В прошлом году на Unreal Engine перешла EA Sports WRC, но над сериями WRC и F1 работают разные команды Codemasters, так что это не точно.

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