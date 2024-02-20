Игры Новости 20.02.2024 в 11:22 comment views icon

Electronic Arts может анонсировать F1 24 уже на следующей неделе. Релиз, согласно утечке — 31 мая

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новостей

Electronic Arts может анонсировать F1 24 уже на следующей неделе. Релиз, согласно утечке — 31 мая

Накануне начала сезона Формулы-1 2024 года произошла утечка об анонсе и дате выхода следующей игры о главной гоночной серии от Codemasters и Electronic Arts.

F1 24 выйдет 31 мая 2024 года, если верить инсайдеру billbil-kun. Это раньше, чем традиционный релиз для серии, ведь F1 23 и F1 22 выходили 16 июня и 1 июля соответственно. Этот шаг свидетельствует о желании Electronic Arts выпускать игры F1 ближе к реальному сезону, который начнется в следующие выходные.

Как и в случае с F1 23, те, кто оформит предзаказ на F1 24 Champions Edition, получат три дня раннего доступа, начиная с 28 мая. Кроме того, подписчики EA Play получат бесплатную десятичасовую пробную версию с 28 мая, согласно утечке.

Electronic Arts может анонсировать F1 24 уже на следующей неделе. Релиз, согласно утечке — 31 мая

Утечка указывает 27 февраля датой анонса, как раз накануне первого гран-при Бахрейна, которое продлится с 29 февраля по 2 марта. F1 23 была анонсирована 3 мая прошлого года.

Product Management in IT.
Пройдіть повний цикл створення продукту — від генерації та валідації продуктової проблеми до аналізу користувачів, метрик і створення завдань для розробників.
Інформація про курс

Electronic Arts может анонсировать F1 24 уже на следующей неделе. Релиз, согласно утечке — 31 мая

Ожидается, что цена на F1 23 останется на том же уровне, как и на F1 23: £59.99/€69.99/$69.99 за Standard Edition и £79.99/€89.99/$89.99 за Champions Edition на ПК. Что касается консолей, то ожидается, что Standard Edition будет стоить £69.99/€79.99/$69.99, а Champions Edition — £89.99/€99.99/$89.99.

Утечка не подтвердила, выйдет ли F1 24 на PS4 и Xbox One, но прошлогодняя игра вышла на консолях прошлого поколения, так что это вполне возможно (если не будет смены игрового движка). Поддержка PSVR 2 также не подтверждена.

Codemasters не подтвердила эти слухи, но billbil-kun до этого правильно указал дату выхода F1 23 и назвал EA Sports WRC еще до официальных анонсов, передаёт Racing Games.

Чего ждать от F1 24?

Активные игроки серии ждут хотя бы исправления багов, которые переходят из одной части игры в другую, но это маловероятно. Традиционно серия предлагает обновленный состав пилотов и автодромов, однако в этом году в реальной Ф1 не будет изменений по сравнению с прошлым годом, так что и здесь не будет изменений. Будут изменения в формате гоночного уикенда со спринтом, однако такие «мелочи» Codemasters ранее игнорировала. Видимо, будут обновления режима карьеры и My Team, а также новый контент «сюжетного режима» Braking Point.

Тем не менее, изменения могут прийти благодаря переходу на новый игровой движок, игры F1 от Codemasters разрабатывались на собственном движке EGO, начиная с F1 2010, поэтому переход на новый графический и физический движок для использования преимуществ консолей текущего поколения кажется следующим логичным шагом. В прошлом году на Unreal Engine перешла EA Sports WRC, но над сериями WRC и F1 работают разные команды Codemasters, так что это не точно.

Electronic Arts может анонсировать F1 24 уже на следующей неделе. Релиз, согласно утечке — 31 мая

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить