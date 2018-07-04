Электрический Volkswagen Beetle будет «эмоциональной» четырехдверной моделью на заднеприводной платформе MEB, но выйдет он уже после семейства I.D.

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Мы уже писали о том, что Volkswagen рассматривает возможность заменить текущее поколение «Жука» полностью электрическим VW Beetle. В очередном интервью изданию Autocar руководитель компании Герберт Дисс и главный дизайнер Клаус Бишофф раскрыли чуть больше подробностей о будущей новинке.

Представители немецкого автопроизводителя сообщили, что решение о выпуске электрического VW Beetle еще не принято, но все заинтересованные стороны выразили поддержку, так что окончательное решение о серийном производстве «электрожука» должно быть принято в ближайшие 2-3 года. Сроки его выхода на рынок руководители бренда не назвали, однако ясно дали понять, что это произойдет после выпуска уже анонсированных электромобилей семейства I.D.

Таким образом, компания сфокусируется на выпуске хетчбека Volkswagen I.D., минивэна I.D. Buzz и кроссовера I.D. Crozz в период с 2019 по 2022 год.

«Наша основная задача — обеспечить достаточный объем выпуска массовых моделей электромобилей. Эти модели построены с использованием суперсложных технологий, переизбыток которых понравится не всем покупателям. Именно поэтому на следующем шаге мы обратим свое внимание на более экзотические электромобили [такие, как VW Beetle EV], играющие на поле эмоций, а не технологий» — отметил Клаус Бишофф.

Главный дизайнер Volkswagen уже имеет четкое представление по поводу будущей модели VW Beetle EV — он уже нарисовал первые скетчи и рассказал, что это будет четырехдверный заднеприводный электромобиль с узнаваемыми округлыми очертаниями корпуса на модульной архитектуре VW MEB.

Так как электродвигатели и батареи требуют заметно меньше места, чем ДВС, новинка получит заметно более крупный салон при сохранении компактных габаритов корпуса, сравнимых с хетчбеком Volkswagen I.D.

Источник: Insideevs