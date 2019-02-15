Электрокроссовер Skoda Vision iV на платформе VW MEB представят на Женевском автосалоне 2019 и выпустят на рынок уже в 2020 году [первые изображения]

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Чешский автопроизводитель Skoda, который принадлежит концерну Volkswagen AG, опубликовал первые официальные изображения концепта Vision iV. Этот электрический кроссовер на платформе Modular Electric Drive Kit (MEB) материнской компании покажут публике уже на Женевском автосалоне с 5 по 17 марта 2019 года.

По словам главного дизайнера бренда Оливера Стефани, Skoda Vision iV демонстрирует «захватывающие дух спортивные и в то же время эмоциональные» очертания корпуса. В компании заявили, что именно такими визуальными свойствами будут отличаться все будущие электромобили компании.

Модель представляет собой четырехдверный кроссовер с типичной для купе покатой крышей и 22-дюймовыми колесными дисками. Атлетичность корпуса и стремительность силуэта подчеркивает отсутствие дверных ручек и компактные камеры в стиле плавников акулы, которые заменили классические зеркала заднего вида.

Передняя часть Skoda Vision iV переосмыслена в соответствии с условиями, выдвигаемыми для электромобилей, однако при этот она сохранила традиционные для бренда визуальные решения. Задняя часть выделяется интегрированным в крышку багажника аэродинамическим спойлером, выраженным диффузором, а также задними фонарями на основе LED, между которыми вписан подсвеченный красным цветом логотип Skoda.

Представители Skoda отметили, что первый серийный электромобиль бренда на основе платформы VW MEB выйдет на рынок в 2020 году. За следующие четыре года компания намерена инвестировать в развитие электрической платформы и новых мобильных сервисов порядка 2 млрд евро. В результате уже к 2022 году Skoda представит публике более десятка новых электрифицированных моделей.

Напомним, что в прошлом году чешский автопроизводитель привез в Женеву гибридный кроссовер Skoda Vision X, способный работать на газе, бензине и электричестве, а еще годом ранее представил концепт электрокроссовера Skoda Vision E.

Источник: Skoda