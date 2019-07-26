Электромобиль Honda e получит цифровую приборную панель из пяти экранов, умный голосовой ассистент и приложение-ключ [видео]





Японский автопроизводитель продолжает раскрывать детали будущего электромобиля Honda e, рассказав о возможностях интерфейса, приложений и умных помощников новинки. Чтобы сделать свой рассказ более информативным, компания выложила видео с демонстрацией новинок.

Итак, цифровая панель приборов состоит из пяти экранов. Два крайних выполняют роль боковых зеркал, выводя изображение камер. Второй по счету 8,8-дюймовый экран представляет собой классическую приборную панель с основными параметрами (скорость, заряд, запас хода и т.д.), а два оставшихся 12,3-дюймовых экрана отвечают за инфотейнмент-составляющую. Именно здесь можно отобразить навигацию, включить музыку, настроить необходимые параметры и т.д.

Оба инфотейнмент-экрана с сенсорным слоем работают вместе (для них можно даже выбрать общие обои), при этом интерфейс управления будет привычен любому пользователю смартфонов и планшетов. На каждом из экранов можно открыть разные приложения, к примеру, запустив навигацию для водителя и музыкальный плеер для переднего пассажира — так они не будут мешать друг другу.

Электромобиль Honda e получит «умного ассистента» Honda Personal Assistant на основе ИИ с распознаванием голосовых команд. Запустить его можно с помощью фразы «OK Honda», разработчики обещают распознавание контекста общения, что позволит сделать диалоги между «человеком и машиной» более приближенными к реальному общению. Также ассистент будет постепенно изучать голос хозяина, что позволит ему лучше распознавать его команды с течением времени (актуально для людей с заметным акцентом или особенностями произношения).

Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto позволит получить более удобный способ использовать в автомобиле привычные приложения, включая социальные сти, музыку и онлайн-сервисы. Когда автомобиль припаркован (включая зарядку на станции), система даже разрешит отображать видео и веб-сайты с помощью встроенного Wi-Fi hotspot, что позволит сделать ожидание менее скучным.

Владельцы Honda e также получат в свое распоряжение фирменное мобильное приложение, которое позволит оставаться на связи с электромобилем в любых условиях. На экране смартфона можно будет уточнить текущий статус батареи, процесс зарядки, местонахождение электромобиля, ближайшие зарядки, до которых хватает запаса хода, управлять климат-контролем, блокировкой дверей и т.д. Смартфон можно будет использовать в качестве «цифрового ключа», открывая и закрывая замки, а в случае проникновения или попытки угона, приложение оповестит владельца тревожным сигналом.

Напомним, что японский автопроизводитель Honda уже открыл предзаказы на свой новый городской электромобиль Honda e в четырех европейских странах, включая Германию, Францию, Норвегию и Великобританию, собрав более 36 тыс. заявок. Серийное производство электрохэтчбека Honda e стартует в конце текущего года в Японии, поставки первым клиентам начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

Электромобиль получит двигатель с мощностью 110 кВт (150 л.с.) и крутящим моментом 300 Нм. Его оснастят батареей емкостью 35,5 кВтч с запасом хода 200 км, жидкостным охлаждением и поддержкой скоростной зарядки в режиме «от 0 до 80% за 30 минут».

Источник: Honda