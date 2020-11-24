Электромобиль Porsche Taycan проехал 42 км в непрерывном дрифте, попав в «Книгу рекордов Гиннесса» [видео]

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Немецкий электромобиль Porsche Taycan установил мировой рекорд по самому длительному дрифту для электрического средства передвижения, получив соответствующий сертификат «Книги рекордов Гиннесса».

Для этого инструктор Porsche Дэннис Ретера проехал в заносе 210 кругов со средней скоростью 46 км/ч по испытательному треку Porsche Experience Centre (PEC) в Хоккенхайме (Германия), потратив 55 минут и преодолев марафонскую дистанцию 42,171 км. Справедливости ради отметим, что трек представлял собой простейший круг, асфальт непрерывно поливали водой, чтобы упростить скольжение, а гонщик использовал заднеприводный (а не полноприводный) вариант Porsche Taycan, который в данный момент продается исключительно в Китае.

После рекордного заезда Дэннис Ретера похвалил постоянный уровень мощности, низкий центр тяжести, длинную колесную базу, задний привод и отключенные функции стабилизации. Он отметил, что из-за потока воды степень сцепления с асфальтом не везде была одинаковой, что затрудняло выполнение задачи, поэтому он сосредоточился на управлении заносом с помощью рулевого колеса, а не педали акселератора (это эффективнее и вдобавок снижает риск пробуксовки).

Напомним, что для Porsche Taycan это далеко не первый рекорд — ранее он успешно прошел 24-часовое испытание на выносливость, проехав 3425 км со скоростью 195-215 км/ч по трассе в итальянском Нардо, а также установил рекорд для четырехдверных электромобилей, проехав круг легендарного Нюрбургринга за 7 мин 42 сек.

Источник: Porsche